FOTO DEL MISTERO: LO STRUMENTO È UN REGISTRATORE WIRELESS.

Marco Tosatti

L’articolo pubblicato ieri da Stilum Curiae ha portato a una risposta: ci ha scritto la compagnia Nagrit, per spiegare che lo strumento individuato nelle fotografie del Pontefice è un particolare sistema di registrazione senza fili, operativo dall’agosto scorso, per memorizzare compiutamente tutto ciò che il Pontefice dice, in particolare nei viaggi papali.

Nagrit spiega che “Nel 2016 la direzione di Nagrit è stata invitata dal Vaticano a presentare un’offerta per il sistema portatile di registrazione”. Nagrit è stata invitata in Vaticano per presentare la soluzione suggerita per il sistema e per dimostrare la tecnologia, insieme ad altri fornitori italiani. “Il sistema finale fornito da Nagrit alla Santa Sede comprende quattro trasmettitori digitali da cintura Lectrosonics LT con potenza di uscita regolabile e tre gamme di frequenze operative per la massima flessibilità, due ricevitori digitali da cintura LR e un ricevitore a doppio canale SRc montato su slot”.

La presenza dello strumento aveva fatto pensare a una qualche forma di diffusore di insulina; anche se, come ci è stato fatto notare successivamente da esperti del settore, i “diffusori” sono molto più piccoli, e devono essere portati a contatto con il corpo, e non all’esterno, come era lo strumento visibile nelle foto.

Il quotidiano argentino El Clarin, che per primo aveva dato la notizia, aveva anche ipotizzato che potesse essere un diffusore di morfina, per alleviare il dolore, nel caso di patologie non cancerogene. Un’ipotesi nata probabilmente da voci secondo cui al Pontefice verrebbe somministrata talvolta morfina per lenire forti dolori, alla spina dorsale o alle gambe.

