FOLLIE PAPALI E NEI MEDIA. PEZZO GROSSO E LE CONVERSIONI. MISERERE.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, è un Natale difficile. Dal Vaticano e comunque dal mondo ecclesiale non passa giorno senza che arrivino due o tre stranezze, bizzarrie, invenzioni (nel senso di trovate) più o meno contro la religione e il buon senso. Pezzo Grosso un po’ più sotto ci commenta l’ultima esternazione del Pontefice regnante contro il richiamo alla conversione dei non cristiani; direi che è qualcosa che, se non ricordo male quello che ho letto, quei quattro libriccini scritti duemila anni fa, va un po’ adversus quello che diceva il Fondatore della Premiata Ditta. Ma non ci fermiamo mica lì. Da questo servizio televisivo, un’intervista a Mancini, ho scoperto che l’allenatore, devoto di Medjugorje, non si fa più il segno della Croce quando entra in campo “per non far arrabbiare il papa”. Che incontrandolo in udienza pare – dice Mancini – gli abbia chiesto: ma perché vi fate il segno della Croce? Se non mi credete, aprite questo collegamento, e ascoltate con le vostre orecchie. Non ci volevo credere. Ma il segno della Croce è affidarsi a Dio, è dirgli: quello che sto per fare lo metto nelle tue mani. Ma sa il Pontefice regnante che se uno prende un taxi in un Paese arabo, entrando il guidatore dice: “Bismillah”, In nome di Dio, per affidare il viaggio che si sta per compiere a buone mani? Mi ricordo di aver visto un amico ebreo, prima di cominciare una partita di calcio, recitare lo Shemà Israèl. Ma se il Pontefice regnante ha dei dubbi, può chiedere a qualcuno che gli è molto vicino, come Andrea Tornielli. Con Andrea abbiamo fatto moltissimi viaggi, e mi ricordo che si segnava sempre, all’inizio. Non so se ha ancora questa abitudine, o se il Pontefice ha sgridato anche lui…E un segno della croce non è anche un testimoniare? Qualcuno mi sembra abbia detto: “Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli”. Allora perché impedire di farlo? Sono trasecolato. Come sono sbalordito a leggere articoli che collegano le dimissioni di Sodano da Decano (dopo 14 anni!) alla copertura di Maciel. Sono due anni che Sodano, che ha novanta anni e molto male alle gambe, chiede al Pontefice di poter smettere, ottenendo sempre la risposta: resti ancora un po’. Far passare questo gesto come una punizione per chissà quali coperture, in modo da avallare l’idea che il Pontefice (di McCarrick, e Zanchetta e Pineda etc.) abbia voluto punire un “copertore” di abusi è ridicola. Poveri noi. E adesso buona lettura di Pezzo Grosso. Ma sembra che siamo più in mezzo alla Via Crucis, che in Avvento…

§§§

PIANGERE E RIDERE A NATALE.

La sofferenza e il dolore sono purificazione. Ma l’allegria è dovere del cattolico figlio di Dio.

Se il lettore di Stilum Curiae vuole provare sofferenza e dolore, legga (qui sotto) il link sul Papa che apre, sempre con ambiguità, ai divorziati. Soffrirà soprattutto capendo come Bergoglio riesce ad affossare un Sacramento (in questo caso quello del matrimonio), riaffermandolo ed apparentemente confermandolo. Roba da piangere sconsolati, a cinque giorni dal Natale.

Ma se lo stesso lettore volesse anche farsi una risata, legga il successivo comunicato della Sala Stampa Città del Vaticano sul proselitismo.

Una vera barzelletta prenatalizia. Vi immaginate gli studenti di un liceo, oggi nel 2019, dopo sette anni circa di pontificato, di dottrina e magistero di Bergoglio, che si sentono vietare dal Papa di fare “proselitismo”? Che si sentono ordinare dal Papa di non dire a un ebreo o musulmano : <vieni e convertiti!>.

Non vi viene da ridere? Si domanderanno: <ma de che parla? a chi parla? a noi? sai che ce frega a noi…>.

Uno studente di liceo oggi, un adolescente di fatto ( e piuttosto ignorante di dottrina di san Pio X, visto che frequentano una scuola dove ha insegnatoil direttore dell’Osservatore Romano, Monda ), non sa probabilmente neppure che significa “conversione”.

E se per caso lo sapesse, non saprebbe probabilmente neppure cominciare a farla. Semmai a subirla. Ecco perché Bergoglio mi ha fatto ridere leggendo questo comunicato. E’ evidente anche stavolta che il messaggio era rivolto ad altri.

Ha voluto ancora una volta offendere i cattolici e ingraziarsi ebrei e musulmani, facendo sapere alla stampa che lui vieta a studenti di liceo di cercare di convertirli. Secondo me tutti, dico tutti, gli ebrei e musulmani, in Italia si sono uniti a me nello scompisciamento dalle risa.

Ma vorrei anche fare una mini-meditazione. Si rende conto Bergoglio che con questo ammonimento sta fomentando odio di (taluni) ebrei e musulmani verso i cattolici? Rei di attitudine a fare proselitismo?

Additando pubblicamente i cattolici–crociati (che dovrebbero esser il suo gregge) quali nemici delle altre religioni?

Ecco, questo non fa mica ridere, sa Bergoglio! Questo è molto pericoloso. Si rende conto che lei sta anche diventando pericoloso per l’incolumità fisica, oltre che per quella spirituale e intellettuale?

Fra cinque giorni è Natale, che per noi cattolici significa celebrare Dio che si fece uomo. Anch’io ho preparato il presepe. Per evitare equivoci ho messo un cartello che spiega che il bambinello è figlio di Dio, unigenito e consustanziale al Padre eterno.

La Vergine Maria (la Madonna, Corredentrice) e San Giuseppe, suo castissimo sposo, sono due ebrei convertiti al cristianesimo grazie al loro duplice “Fiat” (di Maria anzitutto, poi anche quello di Giuseppe).

I Re Magi, che arriveranno il 6 gennaio, sono (chiamiamoli pure così) migranti, ma venuti ad adorare l’umanità santissima del Signore.

E poi convertiti al cristianesimo.

Concludo con una preghierina a Papa Leone XIII. <Santo Padre, lei che aveva visto questo momento, lei che aveva ascoltato la voce di chi chiedeva, e di chi concedeva questo momento, ora lo sveli, gli faccia mostrare il suo volto>.

Così con Tosatti ci facciamo pure una risata liberatoria e ci diremo “ci hanno provato, ma non hanno prevalso affatto, perché pochi hanno resistito, creduto e sofferto, son stati perseguitati in nome Suo e hanno vinto”.

Santo Natale 2019.

§§§

Questo è il collegamento all’articolo del Il Giornale

§§§

E questo è l’articolo del Messaggero sulla visita al liceo romano.

Città del Vaticano – Vietato dire «a un ragazzo a una ragazza ‘tu sei ebreo, tu sei musulmana, vieni e convertiti’: non si può!» Papa Francesco dialogando con gli studenti del liceo classico Albertelli è stato chiaro e ha messo in guardia dal rischio di fare proselitismo. A suggerire al pontefice di visitare l’istituto romano situato nel quartiere Esquilino è stato il direttore dell’Osservatore Romano, Andrea Monda che per anni ha svolto proprio in quel liceo il ruolo di insegnante di religione.

«Tu sii accogliente con la tua fede, e quella coerenza ti farà maturare. Non siamo nei tempi delle crociate», ha detto il Papa.

La preside Antonella Corea ha faticato non poco a tenere l’incontro di stamattina riservato al fine di evitare che potessero imbucarsi anche giornalisti, telecamere e fotografi, e così solo all’ultimo, dopo avere radunato tutti gli studenti nel cortile interno, ha svelato il perchè di quella riunione insolita di mattina presto. «Ragazzi stamattina ci viene a trovare il Papa e potrete fargli le domande che vorrete».

In massima segretezza il Papa ha deciso di visitare quell’istituto anche per il bel progetto didattico che va avanti da un anno, di un laboratorio dedicato alle migrazioni: come è nato il fenomeno, come è cambiato nella storia, come fa mutare le dinamiche economiche e sociali.

I ragazzi davanti al Papa si sono subito sentiti a loro agio e gli hanno fatto diverse domande, anche se la politica è rimasta fuori dall’istituto. Non ci sono stati riferimenti alle decisioni di Salvini, alla chiusura dei porti, o alla campagna delle Sardine. Un ragazzo ha chiesto al Papa se si sentisse solo.

Francesco ha spiegato che non si sente solo visto che ha amici, i fedeli che pregano per lui, la fede che lo sorregge. «La solitudine va bene quando è un momento di riflessione, ma quando diventa qualcosa di strutturato, allora è da sfuggire perchè crea il vuoto e bisogna stare attenti». Il Papa ha insistito tanto sul concetto di solidarietà, di generosità, di altruismo. «Inclusione significa anche accogliere, e l’accoglienza è sempre un atto d’amore». Ha anche toccato il tema del razzismo e così il Papa ha invitato i ragazzi a combattere il fenomeno. «Chi denigra l’altro con forme pesanti di odio, significa che sta denigrando se stesso».

§§§

