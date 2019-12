USA: CLASS ACTION CONTRO IL PAPA PER GLI ABUSI. A NEW YORK.

Marco Tosatti

Il New York Post ha un articolo interessante su una nuova tempesta che sta per abbattersi sulla Chiesa degli Stati Uniti, e in particolare sulla diocesi di New York. Ma non solo. Infatti è partita una “class action” di alcuni sopravvissuti agli abusi clericali, coordinata da Jeff Herman, un avvocato che ha imperniato tutta la sua carriera sulle cause di indennizzo per abusi, e che nel 2011 è riuscito ad ottenere una sentenza da 100 milioni di dollari per un suo cliente che era stato abusato da un prete della diocesi di Miami. Herman ora sta cercando di arrivare più in alto: e cioè di dimostrare (e di ottenere perciò un indennizzo mostre per i suoi assistiti) che la responsabilità ultima degli abusi era nel Vaticano e nel Pontefice. Abbiamo tradotto alcuni brani dell’articolo.

Le vittime di abusi sessuali da parte del clero di New York stanno facendo causa al papa – sostenendo in una causa storica presentata martedì che lui e il Vaticano erano consapevoli che un numero significativo di sacerdoti molestava bambini e lo teneva segreto.

La causa di class action, intentata presso la corte federale di Manhattan da sette sopravvissuti che in precedenza aveva raggiunto un accordo per essere indennizzati dalla diocesi cattolica di New York per cifre giudicate insoddisfacenti sostiene che l’imputato unico – la Santa Sede – abbia agito negligentemente istruendo i suoi vescovi in tutto il mondo a coprire casi di abuso sessuale.

“La Santa Sede ha saputo per secoli che i preti cattolici usavano la loro posizione e ruolo nelle parrocchie e nelle scuole cattoliche per molestare i bambini”, afferma l’accusa.

L’avvocato Jeff Herman, specializzato nelle cause di abusi contro la Chiesa, ha dichiarato di aver trascorso gli ultimi 12 mesi a preparare la causa e ha ipotizzato che l’indennizzo potrebbe essere dell’ordine di miliardi, paragonandolo alle recenti enormi somme che Purdue Pharma, il produttore di Oxycontin, ha pagato per la crisi degli oppiacei.

“Quello che ora sappiamo è che la Santa Sede attraverso il Papa ha emesso regole e politiche molto specifiche che istruiscono i vescovi a mantenere informazioni segrete sui bambini che subiscono abusi sessuali da parte di sacerdoti”, ha detto Herman a The Post.

“A causa di questa politica, le famiglie non sono state avvertite, i bambini sono stati esposti a pedofili, preti pedofili, e molestati. Specificamente, questo è stato tenuto segreto “, ha continuato.

Di recente il Pontefice ha abolito il Segreto Pontificio nei casi di abusi, dando alle autorità civili l’accesso ai documenti su casi di abuso sessuale precedentemente mantenuti sotto alti livelli di riservatezza, scrive il Post.

Herman ha affermato che il momento della decisione del Papa è stato “divino” e ha reso “cristallino” che lo scudo del silenzio veniva dall’alto verso il basso.

“Ora disponiamo di informazioni che coinvolgono specificamente la Santa Sede nella copertura e nel segreto che ha portato all’abuso di migliaia di bambini a New York”.

L’azione di classe è stata resa possibile dal Child Victims Act, che solleva lo “status delle limitazioni” per 12 mesi e consente alle vittime di far rivivere cause antiche.

Tag: abusi, class action, jeff herman, papa



