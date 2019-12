NETFLIX, “I DUE PAPI”. UN’OPERA AGIOGRAFICA PER PAPA BERGOGLIO.

Marco Tosatti

Carissimi amici e nemici di Stilum Curiae, Troll e Sbircioni vari, questa ve la devo raccontare. Ieri un lettore di Stilum Curiae ha chiesto che qualcuno guardasse su Netflix il film “I due papi”, appena uscito, per dare qualche informazione e magari un giudizio. Non ho Netflix, e in genere ormai guardo poco i film (la televisione proprio per nulla, o quasi, visto il livello….).

Sono andato nel pomeriggio in una casa amica e che cosa ti trovo? La fanciulla di casa (anni quindici) stava guardando, su Netflix, “i due papi”. Non so nemmeno perché, dal momento che pur essendo battezzata e forse cattolica non è certo praticante.

Allora –era cominciato non da molto- buono buono mi sono messo a seguirlo anch’io, spinto dal senso del dovere verso lo sconosciuto Stilumcurialista che aveva fatto la richiesta. Naturalmente ho interpretato questa coincidenza come un segno del destino e ho continuato sino alla fine in spirito di servizio, per poter e scrivere per voi, cari Stilumcuriali.

Se devo essere sincero, mi è sembrato un polpettone mieloso. Se fossi complottista, direi che è un’opera messa in piedi dal Bergoglio Press Gang per fornire una specie di “investitura” provvidenziale a quello che si sta rivelando come uno dei pontificati più divisivi, problematici e disastrosi (almeno in epoca moderna) della lunga e travagliata storia della Chiesa.

Il film propone l’idea che esistesse, e forse esista ancora, parecchia amicizia e familiarità fra i due.

Vediamo Benedetto che suona il pianoforte per il cardinale Bergoglio, e gli parla dei Beatles, e Abbey Road. E già questo…

Poi i due vanno a sedersi nella Sistina e Benedetto si fa confessare da Bergoglio. Gli confida che vuole dimettersi. Gli predice che lui, Bergoglio, sarà papa e che la Chiesa ha bisogno che lui la rinnovi. Lo accompagna nel cortile Vaticano dove una berlina attende il cardinale, e di fronte a tutti Bergoglio gli prende le mani e comincia a insegnargli il tango…ma vi pare accettabile, anche se vogliamo estenderci nel surreale e nella metafora?

C’è un ampio flash back ai tempi della dittatura in Argentina, in cui Bergoglio, allora provinciale dei gesuiti, non sembra fare una gran bella figura nei confronti di due suoi confratelli…

Mentre il regista ha avuto fortuna nella scelta degli attori per Bergoglio giovane e meno giovane – somiglianti e credibili – invece non è stato così felice per quanto riguarda Joseph Ratzinger.

E poi tenetevi: è stato usato come sottofondo Bella ciao. In un punto è stata arrangiata come una specie di canto gregoriano.

Benedetto se non ho capito male, parlando del suo rapporto con Cristo, dice a Bergoglio di aver riconosciuto nelle sue parole (di Bergoglio) la voce di Gesù…E va be’…

Il problema però, al di là delle qualità estetiche e artistiche dell’opera, risiede nella veridicità dei messaggi che trasmette a un pubblico certamente in gran parte non abbastanza al corrente per esercitare un controllo sulla veridicità dei contenuti. Vi citiamo a mo’ di esempio qualche riga di una recensione: “Fernando Meirelles sicuramente ha scelto un cammino semplificato, poco spinoso e critico per raccontare la storia di questo incontro papale, cimentandosi in quella che si può tranquillamente considerare come un’agiografia semplicistica di due Papi che hanno avuto problemi considerevoli con la propria leadership, il primo bramandola fortemente e dovendoci rinunciare, il secondo ottenendola senza averla mai cercata“. Il neretto è nostro. E qui, per esempio, abbiamo un capovolgimento totale della realtà. Il “primo” sarebbe Ratzinger; e di sicuro se c’è qualcuno che non ha voluto diventare papa (stava organizzando, finalmente, la sua pensione, nel rifugio dei Castelli…) è proprio lui. Il secondo sarebbe Jorge Mario Bergoglio; e a sentire che l’ha conosciuto e lo conosce, se c’è qualcuno che ha cercato tutta la vita il potere questi è proprio lui. Ma se il recensore, che non è certamente un esperto di cose vaticane, questo ha percepito, lo stesso accadrà agli ignari spettatori. E una grande, chiamiamola così, imprecisione, diventerà verità assodata.

Non credo che andrò a rivederlo.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Tag: film, i due papi, netflix



Categoria: LIBRI

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482