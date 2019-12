LA FOTO MISTERIOSA. MICROFONO O DIFFUSORE DI INSULINA?

Marco Tosatti

Qualche giorno fa il Pontefice regnante ha incontrato in Vaticano la first lady argentina, Fabiola Yanez, durante la cerimonia inaugurale della nuova sede della Fondazione di Scholas Occurrentes.

Una fotografia scattata mentre il papa abbracciava la signora ha rivelato l’esistenza di un dispositivo elettronico nascosto dalla mantellina.

Abbiamo mostrato la fotografia a un medico, che ha identificato lo strumento come un diffusore di insulina; un piccolo computer tiene sotto controllo continuamente i livelli di glicemia presenti nel sangue del paziente, e a seconda della situazione emette la quantità di insulina necessaria a ristabilire l’equilibrio.

Secondo lo specialista che abbiamo consultato è uno strumento a cui si fa ricorso quando la situazione del diabete arriva nelle sue fasi più acute, per sostituire le tre-quattro iniezioni di insulina quotidiane necessarie, e per evitare anche il fastidio della misurazione tramite puntura sul dito dei livelli di glicemia nel sangue.

Secondo El Clarin, oltre a questa possibilità, c’è anche quella che il diffusore serva per irrorare un antidolorifico, per esempio la morfina. In questo caso lo strumento servirebbe ad alleviare le condizioni di un paziente che soffre di un dolore cronico di tipo non legato a un tumore, iniettando morfina intratecale cioè nelle vicinanze dei recettori del midollo spinale.

Il Direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, ha invece dichiarato, in risposta ad alcuni giornalisti, che si trattava del “ricettore del microfono per la radio, utilizzato perché gli spazi era troppo stretti per usare il microfono boom”. Registriamo questa risposta; ma dobbiamo anche dire che il medico a cui abbiamo mostrato la fotografia non ha avuto nessun dubbio nell’identificare lo strumento come un diffusore di insulina.

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

S ENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Tag: diffusore, insulina, morfina, papa



Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482