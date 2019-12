RVC: BERGOGLIO E PREGIUDIZIO. TANTI PERCHÉ SENZA RISPOSTA.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, frugando negli archivi – di qualche mese fa – mi sono accorto di aver ricevuto, e di non aver mai pubblicato, una nota di Romana Vulneratus Curia (RVC per amici e nemici). Mi sembra interessante, anche come documento storico, e mi scuso infinitamente con RVC per la disattenzione. Faccio ammenda e cerco di riparare pubblicandola ora.

BERGOGLIO E PREGIUDIZIO

RVC a Tosatti. Caro Tosatti, ho trovato una memoria scritta anni fa, quale sintesi di un dibattito. Chissà se potesse interessare Stilum Curiae. Il tema dibattuto si riferiva ad una accusa mossa ad intellettuali (alcuni presenti) dai vari Tornielli, Spadaro, Melloni, ecc. di valutare il pontificato di Bergoglio, con “pregiudizi“ vari, di natura tradizionalista – conservatrice. I partecipanti dichiararono che avrebbero formulato solo domande aperte, senza neppure esprime giudizi. Per esempio :

– Perché non si realizzano le riforme annunciate? perché quelle veramente necessarie non sono neppure concepite, quelle che si fanno sono mal fatte e sono imposte?

– Quanto influiscono gli ambienti Unesco sulle scelte politiche del pontificato?

– Perché il pontefice si occupa solo di migrazionismo con sospetto di volere un sincretismo religioso già preannunciato dal segretario ONU, Kofi Annan?

– Perché ignora volutamente che il problema ambientale è stato proprio creato dagli ambientalisti neomalthusiani?

– Perché continua a parlare di misericordia per nascondere il peccato? Ignora cosa è pelagianesimo?

– Perché non dimostra lui come superare divisioni, smettendo di costruire muri con i cattolici e ponti con gli altri? Invece di colloquiare con Scalfari perché non colloquia con i Cardinali dei Dubia?

– Perché Papa Bergoglio ha posto fine ai precetti assoluti? perché i dogmi devono ora esser interpretati e sembrano essere in evoluzione? Perché la prassi fa la Verità? E’ la fede una esperienza esistenziale. E’ il diavolo un mito e l’inferno vuoto? La chiesa non possiede la Verità da sola? La fede non deve esser ideologica e influenzare le leggi dello stato? Non deve fare proselitismo? deve esser povera? in che senso? –La Rivelazione è nelle coscienze? L’ inequità è peggior male e la miseria morale è conseguenza della materiale? Il dubbio è positivo per la fede? I pastori devo ascoltare e non insegnare? Il pluralismo teologico è un bene? Dio perdona tutti e castigare è crudele? Ma anche, chi non accoglie l’immigrato è razzista?

– Perché il Papa non spiega cosa è peccato grave, non spiega se chi vive more uxorio può comunicarsi, non spiega se è possibile vivere la grazia senza conversione, se ci sono tentazioni superiori alle nostre forze. Ma la ricerca della santità è ancora incoraggiata nella chiesa?

Quale fu allora la conclusione?. Fu che Papa Bergoglio non era allora “capito “, non tanto grazie a pregiudizi,bensì grazie a giudizi espressi su fatti reali. Fatti che cominciavano a preoccupare perché concorrevano a confondere bene con male.

§§§

