CONSIGLIO DA STILUM CURIAE: ASCOLTATE RADIO ROMA LIBERA.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, gli amici di Radio Roma Libera mi hanno mandato il poster che vedete allegato all’articolo. Mi sembra sia opportuno farvi conoscere, nel caso che non ne siate già al corrente, questa realtà così interessante vivace nel panorama dell’informazione cattolica libera; cioè quella non condizionata in maniera diretta o indiretta, dal Vaticano. Questo è il biglietto da visita dell’iniziativa:

Nasce radioromalibera.org, il primo giornale radio cattolico online. Tutti i giorni audio e video news oltre ad approfondimenti di Catechesi, Spiritualità, Liturgia e Cultura Cattolica.

Radioromalibera.org rappresenta il modo nuovo di fare formazione e informazione, sfruttando tutte le potenzialità di una piattaforma multimediale: basta un click col cellulare, con un tablet o con un computer, per accedere a testi, articoli, commenti, audio, podcast, giornali-radio, video e tante notizie, quelle notizie che altrove non potreste trovare. In più, alcuni contenuti forti, per analizzare e leggere i tempi moderni alla luce della nostra fede con appuntamenti di catechismo, spiritualità e liturgia, ciò che nelle nostre parrocchie non si insegna più. Radioromalibera.org, sempre ed ovunque, in tutto il mondo…

E invece qui trovate le istruzioni pratiche per ascoltare Radio Roma Libera.

Ma come faccio ad ascoltare i podcast di Radioromalibera.org? E’ una domanda che si pongono in molti, alla quale cercheremo di dare una risposta chiara e sintetica in questo breve audio.

I podcast di Radioromalibera.org vengono pubblicati e sono disponibili sulle principali piattaforme di distribuzione di contenuti audio e video online, quindi Spreaker, iTunes, SoundCloud ma anche Spotify, Vimeo e YouTube.

Ma tra tutte queste piattaforme, le migliori, quelle che noi consigliamo, per seguire e non perdersi una puntata delle trasmissioni di Radioromalibera.org sono Spreaker e iTunes.

Per collegarti su Spreaker ti basta digitare radioromalibera.info, verrai indirizzato sulla pagina ufficiale di Radioromalibera.org dove cliccando sulla voce SHOW potrai consultare tutte le trasmissioni disponibili del palinsesto di RRL e ascoltare gli episodi di tuo interesse. Spreaker è disponibile anche come applicazione che puoi scaricare ed installare dal Play Store di Google o dall’App Store di Apple a seconda che tu sia un utente Android od Apple.

