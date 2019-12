UNIONI OMOSEX: LA COMMISSIONE BIBLICA LE RICONSIDERA…

Marco Tosatti

Yahoo News c’è andato mica tanto per il sottile: il titolo è stato “Chiesa, la svolta: “Le unioni omosessuali non vanno condannate”, e con altrettanta baldanza ha continuato: “Dopo aver abolito il segreto pontificio per i casi di abusi sessuali commessi da chierici sui minori, nel giorno del suo 83esimo compleanno Papa Francesco ha dato il via ad una seconda svolta per la dottrina cattolica. Si tratta, questa volta, del giudizio pastorale nei confronti delle unioni omosessuali”.

In realtà la situazione non è così tranciante come vorrebbero Yahoo News (e Gaynews, che ovviamente non si è lasciata scappare la ghiotta notizia), ma si intravedono delle sfumature che sembrano far presagire una posizione meno netta di quella attuale sui rapporti omosessuali. Ma ecco la notizia (neretto nostro):

In un complesso studio commissionato proprio da Bergoglio, infatti, la Pontificia Commissione biblica (che altro non è che un ramo dell’ex Sant’Uffizio, l’organismo di tutela del cattolicesimo) ha pubblicato una rilettura antropologica della Bibbia, affrontando (in ben 4 capitoli di oltre 300 pagine) anche il tema dell’omosessualità.

Cosa conclude lo studio? In sostanza, che la Chiesa deve avere più attenzione nei confronti delle relazioni tra persone dello stesso sesso. In particolare, nel testo si legge che, “nella cultura occidentale, si sono manifestate voci di dissenso rispetto all’approccio antropologico della Scrittura. Sappiamo che diverse affermazioni bibliche […] sono state via via ritenute sorpassate con il progressivo affermarsi delle scienze naturali e umane”.

E ancora: “Una nuova e più adeguata comprensione della persona umana impone una radicale riserva sull’esclusiva valorizzazione dell’unione eterosessuale a favore di una analoga accoglienza dell’omosessualità e delle unioni omosessuali”, “quale legittima e degna espressione dell’essere umano”.

“Si argomenta talvolta – recita il documento – che la Bibbia poco o nulla dice su questo tipo di relazione erotica, che non va perciò condannata, anche perché spesso indebitamente confusa con altri aberranti comportamenti sessuali”. L’allusione, qui, è alla pedofilia.

Questo il passaggio finale dello studio: “L’esame esegetico condotto sui testi dell’Antico e del Nuovo Testamento ha fatto apparire elementi che vanno considerati per una valutazione dell’omosessualità, nei suoi risvolti etici. Certe formulazioni degli autori biblici, come le direttive disciplinari del Levitico, richiedono un’intelligente interpretazione che salvaguardi i valori che il testo sacro intende promuovere evitando, dunque, di ripetere alla lettera ciò che porta con sé anche tratti culturali di quel tempo. Sarà richiesta un’attenzione pastorale, in particolare nei confronti delle singole persone, per attuare quel servizio di bene che la Chiesa ha da assumere nella sua missione per gli uomini”.

“Che cosa è l’uomo?” è un itinerario di antropologia biblica, un volume che, curato dalla Pontificia Commissione Biblica edito dalla Lev, ed è da ieri nelle librerie. Lo studio offre in oltre 330 pagine una lettura antropologica sistematica della Bibbia alla luce delle problematiche odierne.

Tanti i temi affrontati nei quattro capitoli, tra cui anche quelli del matrimonio, della sessualità, della guerra, della violenza e del rapporto tra genitori e figli. Largamente presente anche quello dell’omosessualità.

Appare chiaro che –sulla scia di quanto sta accadendo per esempio in Germania – ci sono quelli che spingono per un’accettazione delle unioni omosessuali. Anche se i problemi restano: siano nell’Antico Testamento, sia nel nuovo, dove San Paolo parla in maniera molto chiara, di quel genere di rapporti. E la scienza moderna (basta vedere che cosa dice la dott.ssa Silvana De Mari, ma non solo ) ben lungi dal dissipare pericoli e controindicazioni rispetto a un uso del corpo quale quello praticato nelle coppie omosessuali maschili, ne sottolinea maggiori rischi e pericoli. Quindi è difficile capire come, a parte l’influenza del politically correct e del pensio dominante in gran parte dell’Occidente, i teologi possano giustificare in tutto o in parte la sodomia.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

https://www.edizpiemme.it/libri/inchiesta-sul-demonio

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482