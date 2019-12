SEGRETO PONTIFICIO. L’ABOLIZIONE, SERVIRÀ? RIFLESSIONI E DUBBI.

Marco Tosatti

Carissimi amici e nemici di Stilum Curiae, adesso che il boato delle fanfare che ha salutato il rescritto di Papa Bergoglio, quello relativo al segreto pontificio, sembra acquietarsi, e la polvere dei danzatori osannanti è calata, provo a rispondere alle richieste, che mi sono venute da più parti, di commentare questa misura, emessa, con un tempismo mediatico sapiente dal Pontefice il giorno del suo genetliaco.

Certamente il documento è un segnale della volontà della Chiesa di offrire più collaborazione agli organi civili che si occupano di abusi. E questo sì, finalmente lo possiamo dire in buona coscienza, è un segnale di continuità con il regno e la politica di Benedetto XVI. La linea della “tolleranza zero” di cui parlò Giovanni Paolo II in occasione del summit vaticano con i vescovi Usa sugli abusi, ha preso sostanza con papa Ratzinger. Quindi quest’ultima mossa si situa in quel filone.

Fatta salva dunque la buona volontà mostrata dal Pontefice, in risposta anche a suggerimenti avanzati da alcuni vescovi e cardinali, è aperta però la questione degli effetti pratici, di questa misura.

Il “segreto pontificio” se da un lato poteva essere di ostacolo nei rapporti con la giustizia civile, poteva però fornire alla Chiesa strumenti più sicuri per giungere alla verità. Come ci ha commentato una persona competente che ha riflettuto sulla questione, “La riservatezza pontificia è una certa garanzia della verità al riguardo; ossia, soltanto con la fiducia riservata al papa certe verità potevano emergere, da parte delle persone coinvolte

Abolito il segreto pontificio è stato abolito, questa fiducia riservata al papa, in certi casi, per certe persone, verrà meno; di conseguenza, sarà più difficile che certe verità emergano di fronte alle autorità ecclesiali”.

Se fossi una persona coinvolta in qualche maniera in casi di abuso, perché dovrei preferire la Chiesa alle autorità civili, sapendo che comunque la Chiesa passerà la mia testimonianza ai giudici? Andrei direttamente dal giudice, se del caso; e se no, non andrei da nessuno.

In questo caso, l’abolizione del Segreto Pontificio porterebbe a una minore possibilità di giungere alla verità, perché le autorità ecclesiali verrebbero a perdere il “privilegio” di un canale informativo riservato e come tale più “sicuro” per chi volesse parlare. Quindi, per quanto riguarda le indagini future l’abolizione del Segreto Pontificio potrebbe non rappresentare un reale vantaggio.

Resta poi da vedere in quale misura, nell’orbe terracqueo, le diocesi reagiranno all’atto pratico, a questa misura. E sarà necessario valutare quanto – in Paesi dove la Chiesa cattolica è sotto attacco per ragioni ideologiche (il caso del cardinale Pell, in Australi, ne è un esempio lampante) questa abolizione possa venire utilizzata da una magistratura prevenuta o ostile. C’è anche questo pericolo da mettere in conto, prima di sbracciarsi in lodi e alleluia.

Non bisogna poi dimenticare che il sigillo della confessione è sotto attacco in diversi Paesi (l’Australia, e anche altrove) per obbligare i sacerdoti che ascoltano la confessione di responsabili di abusi di denunciarli alle autorità civili. Il che, come appare chiaro anche ai meno perspicaci, avrebbe come sicuro effetto quello di far sì che i responsabili non parlerebbero più, neanche in confessionale. C’è il pericolo che il rescritto dia vigore ai sostenitori della campagna per abolire il segreto in caso di abusi? Non è un rischio da sottovalutare.

