NOBILE: COSA LEGA LENIN, LE SARDINE, GRETA HITLER E LA UE…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Agostino Nobile ci ha inviato una riflessione particolarmente interessante sui rapporti che legano – a distanza di decenni – fenomeni apparentemente lontani e diversi come la grande finanza internazionale, il bolscevismo, Hitler, l’Unione Europea e increspature sul mare della storia come Greta e le sardine piddine. Buona lettura.

§§§

Impero finanziario, UE, sardine e gretismo. Un déjà vu nazi-bolscevico

Leader storici della rivoluzione bolscevica, come Lenin, Trotsky e Zinoviev, a partire dal 1905 furono sostenuti economicamente dalla banca ebraico-americana Kuhn Loeb and Co. Ingenti somme di soldi arrivarono anche dai banchieri ebrei Schiff e Warburg attraverso l’appoggio dello Stato Maggiore Tedesco. Alcuni storici ritengono che i banchieri fossero intenzionati a sperimentare un modello economico diverso da quello liberale. Altri affermano che, sicuri del fallimento economico sovietico, volevano dimostrare al mondo che il modello economico anglo-americano era affidabile e l’unica via possibile per il futuro. In realtà, come risulta dai documenti pubblicati da autorevoli storici, una lobby finanziaria internazionale, di cui si conoscono nomi e cognomi, voleva mangiarsi la Russia. Come sappiamo Lenin fece bruciare e abbattere le chiese, decimando attraverso omicidi mirati migliaia di religiosi. Il numero dei vescovi ortodossi sopravvissuti alla mattanza si contano sulle dita di una mano. Col chiaro scopo di pervertire la famiglia, i programmi della rivoluzione sovietica sostenevano il libero amore. Cosa che puntualmente si ripete in occidente col gender free promosso dai neo comunisti pseudo Dem. Una volta al potere Lenin aprì l’Unione Sovietica alle industrie britanniche e americane, sotto la bandiera propagandista chiamata NEP (New Economic Policy).

Nel 1924, il capo bolscevico morì prematuramente per un ictus. Gli successe Stalin, deciso a salvare l’autonomia dell’apparato produttivo russo per porre fine all’invasione dei banchieri e delle multinazionali anglo-americane. Fu così che Stalin iniziò la feroce pulizia interna eliminando leninisti e trotskisti. Dopo la caduta del Muro di Berlino i comunisti italiani dicono che Lenin – servitore della grande finanza mondiale – era un vero comunista, mentre Stalin – che voleva affrancarsi dagli squali anglo-americani – sbagliò.

Oggi le sinistre, che del mondialismo stabilito dai finanzieri internazionali hanno fatto una bandiera, stanno sempre dalla stessa parte. Non è un caso se i loro nemici, definiti con spregio sovranisti e fascisti, sono coloro che difendono il proprio paese.

potentissimi finanzieri internazionali, dunque, con Stalin videro fallire i loro piani. Per opporsi puntarono su un giovanotto che divenne il leader della Germania nazista. Ma anche qui topparono. Hitler si rivoltò contro di loro cercando di creare una grande Germania pagana, antiebraica e anticattolica. Oggi la Merkel, controllando economicamente i suoi paesi satelliti, cerca di imitarlo. Ma riconoscendo il fatale errore del Führer, si limita a perseguitare solo i cattolici aprendo le porte a quel nazismo religioso tanto caro a Hitler. Se la Chiesa del novecento rappresentava un baluardo a difesa della dignità umana, nel bergoglismo, coscientemente o meno, le lobbies mondialiste hanno un ulteriore collaboratore.

I fatti menzionati dimostrano, se ce ne fosse bisogno, che le lobby finanziarie oggi utilizzano gli stessi metodi. In primis l’arma del denaro e gli utili idioti (come li definiva Lenin). I giovani manifestanti sono prevalentemente ingenui e/o repressi, che marciano caparbiamente contro la realtà storica. Con le sardine leniniste e il gretismo nazista (Hitler era un convinto vegetariano e ecologista) abbiamo il copia e incolla del comunismo e del nazismo in veste edulcorata. Almeno per ora. Cambiano etichette, ma i programmi dell’Impero finanziario sono sempre gli stessi.

Agostino Nobile

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Nobile

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482