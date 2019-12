GESÚ GAY, UN FILM. PETIZIONE CONTRO NETFLIX, VILIPENDIO DI RELIGIONE

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, mi sembra opportuno rilanciare il blog di Rita Sberna, in cui si denuncia l’uscita, su Netflix, di un film in cui Gesù Cristo è rappresentato come un omosessuale, che presenta il proprio fidanzato a Giuseppe e Maria. Il film è uscito in Brasile, e ha provocato una notevole risposta da parte dei cristiani, che evidentemente lo giudicano blasfemo, oltre che storicamente falso. La casa di produzione sarebbe la Porta dos Fundos.

Il film si intitola “A primeira tentačao de Cristo” (La prima tentazione di Cristo). E direi che basta l’espressione da citrullo che si vede nella foto del lancio, per giustificare il risentimento dei cristiani. Da notare che alcune organizzazioni LGBT hanno protestato contro le proteste, accusando chi protestava di omofobia.

Se volete potete firmare la petizione che chiede il ritiro della pellicola dalla programmazione di Netflix, e per denunciare la Porta dos Fundos per vilipendio della religione.

