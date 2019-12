BRASILE. SACERDOTE BENEDICE “NOZZE” OMOSESSUALI. CON TANTO DI ANELLI…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, dal Brasile, e in particolare dalla diocesi di Assis, abbiamo ricevuto questo video. In esso vediamo come un sacerdote abbia “sposato” due uomini, in una cerimonia davanti a molti amici e parenti, il 7 dicembre scorso. Il sacerdote, che è molto noto nella città di Assis, è Vicente Paula Gomes. E fanno notare gli articoli locali che non ha usato i paramenti, per quella cerimonia. Il vescovo è Dom Argemiro Azevedo, C.M.F. che gli ha inviato qualche giorno dopo un decreto di sospensione. Avete le foto e il video, con la cortesia di AssisCity, e quella che segue è una trascrizione del video stesso, o di gran parte di esso. Buona lettura.

§§§

§§§

Sacerdote:

(L’inizio è tagliato, dovrebbe dire qualcosa sulla falsariga di “Ci sono”, quindi segue il testo).

<… famiglie della seconda unione, terza, quarta unione, senza alcuna stabilità. Pensiamo che per un focolare sia sufficiente avere un uomo e una donna. La famiglia non è solo questo. (No) creare una famiglia significa creare le condizioni per una vita dignitosa. Ecco perché sono contento di essere qui. Certo, sto tremando un po’, perché è la prima volta che darò una tale benedizione. Mi chiedo persino cosa dirà D. Argemiro lunedì. Ma, come ho detto inizialmente, la benedizione non diminuisce me, non diminuisce la Chiesa e non diminuisce voi. Quindi siamo qui con gioia>. (la cerimonia inizia) “Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”. Dice il sacerdote e tutti rispondono:“ Amen”!

“Possa la grazia di nostro Signore Gesù Cristo…” (il video è tagliato, e poi continua la cerimonia).

Il prete scherzosamente, sembrando imbarazzato, dice: Il primo giorno è sempre così. Abbracciamo ora questo impegno davanti a Dio, i padrini che avete scelto, gli amici che sono riuniti qui. Promettetevi a vicenda amore e fedeltà.

Primo omosessuale: “Sì”.

Secondo il secondo omosessuale: “Sì”.

Tutti ridono e parlano un po ‘.

Sacerdote: “Questo è ciò che vedremo nel tempo. Quindi vi chiedo di mettervi uno davanti all’altro e tenervi per mano.

Il prete stesso si avvicina a entrambi e tiene il microfono per parlare. Il prete continua dicendo la formula, e l’omosessuale continua a ripetere.

Primo omosessuale: “Accolgo Claudinei, con la benedizione di Dio, come mio compagno. E ti prometto, con grazia divina, di amarti e rispettarti oggi e per sempre, amen”!

I due iniziano ad abbracciarsi e a scuotersi a vicenda mentre il prete si rivolge o in secondo luogo per dirgli la formula da ripetere.

Quindi i due si abbracciano. Il secondo omosessuale inizia a piangere di emozione e il prete dice qualcosa di impercettibile, scherzando con il secondo mentre si tocca la schiena con la mano.

Secondo omosessuale: “Luiz ti do il benvenuto, con la benedizione di Dio, come mio compagno. E prometto di amarti per la vita, Amen!

Sacerdote: riceveremo gli anelli.

Nel frattempo iniziano a suonare una canzone e i due omosessuali iniziano a stringersi di nuovo le mani e abbracciarsi il corpo. Il secondo omosessuale, che sembra essere la “moglie” della coppia, inizia a piangere e si asciuga le lacrime con le mani.

Il prete continua a parlare e gli omosessuali ripetono.

Primo omosessuale: Claudinei, ricevi questo anello come segno del mio amore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen!

Secondo omosessuale: Luiz, ricevi questo anello come segno del mio amore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen!

Il secondo omosessuale si confonde mentre recita la formula e ride, altri ridono, quindi il sacerdote, mettendo la mano destra sulla sua spalla, scherza dicendo:

Sacerdote: “Devi tornare alla catechesi”.

I due allungano la mano dell’anello in avanti, il prete prende le mani e le mette l’una sull’altra e tiene le mani dei due, per continuate con la “cerimonia”.

Sacerdote: Claudinei e Luiz, davanti a Dio avete dichiarato il vostro amore. E avete avuto il coraggio di renderlo pubblico tra amici e davanti alla Santa Chiesa. Naturalmente non posso dare questo sacramento, ma riverso su di voi la benedizione in modo che compiate i doveri di compagni fino alla fine della vostra vita e non dimentichiate che Dio benedice il vostro amore ora e per sempre. Amen.

Tutti rispondono “amen”, e il prete si china e stringe la mano ai due di cui teneva le mani.

Sacerdote: “lasciate che mi giri (e si gira). Potete baciarvi e abbracciarvi”.

I due si baciano lungamente sulla bocca, si abbracciano e si accarezzano l’un l’altro la schiena. Tutti applaudono. Quindi il prete si gira verso la scena, coprendosi gli occhi con una mano e chiedendo:

“È finita”?

Mentre i due ridono e tutti applaudono.

Sacerdote: “Preghiamo insieme la preghiera … “, e così finisce il video.

Aveva ragione padre Vicente a temere una reazione. Infatti il vescovo ha emanato un decreto di sospensione dall’ordine nei suoi confronti, a seguito delle accuse rivolte di aver celebrato una cerimonia del genere, una sospensione cautelativa mentre si svolge l’inchiesta diocesana.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482