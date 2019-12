IL CARD. PELL È INNOCENTE. UN’INCHIESTA TV LO DIMOSTRA.

Marco Tosatti

Georg Pell è innocente: non avrebbe semplicemente potuto commettere gli abusi per cui è stato condannato. Un coraggioso giornalista e commentatore di Sky Australia, Andrew Bolt, ha ricostruito e fatto rivivere i movimenti dell’accusatore di Pell. Vi consigliamo di leggere l’articolo relativo su La Nuova Bussola Quotidiana.

In breve. L’accusatore – il cui nome non è stato rivelato – sostiene che lui e un altro ragazzino, all’epoca più o meno tredicenni (non ha infatti indicato la data del crimine) membri del coro della cattedrale, dopo una messa solenne una domenica a un certo punto sarebbereo scappati dal corteo, si sarebbero infilati in sacrestia, e avrebbero bevuto un paio di sorsi di vino da messa. Pell ancora vestito dei paramenti sacri sarebbe arrivato sorprendendoli e li avrebbe obbligati a atti sessuali, lì, in sacrestia. Il tutto in pochi minuti.

Andrew Bolt demolisce questa versione, dimostrando che i due ragazzini non avrebbero potuto fare quello che hanno fatto; e che comunque il periodo di tempo in cui gli abusi sarebbero stati commessi semplicemente sarebbe stato tutto usato da due coristi per scappare dal corteo e infilarsi nella sacrestia, che è all’estremità della cattedrale. Senza contare poi il fatto che Pell, che era alla fine del corteo, si era fermato a salutare i fedeli alla porta, come testimoniato – era sua abitudine regolare – da molte persone.

Ma leggete, e se capite l’inglese, guardate il video della ricostruzione di Andrew Bolt.

Tutto questo per sottolineare un problema: e cioè che il clima di caccia alle streghe nei confronti della Chiesa cattolica, e dei suoi esponenti giudicati “tradizionalisti” dal mainstream dei mass media e della cultura dominante sta crescendo nel mondo occidentale, in quello che era una volta l’antesignano del libero pensiero e della libertà di espressione. Negli Stati Uniti, dove un giudice ha punito non Planned Parenthood che vendeva – e forse vende ancora – parti di bambini abortiti, in un florido business, alla Gran Bretagna, dove l’arcivescovo anglicano Welby è d’accordo per impedire le preghiere davanti alle cliniche dell’aborto, alla Francia, dove stranamente si sono moltiplicati negli ultimi mesi gli incendi alle Chiese.

In Australia la gente, montata da una campagna anticattolica senza precedenti, voleva il linciaggio di Pell e l’ha ottenuto; Pell è stato condannato sulla sola base dell’accusa non provata e non supportata da nessun elemento di una sola persona. L’altra presunta vittima era morta di overdose, dopo aver detto a sua madre di non aver subito nessun abuso. E il tribunale si era rifiutato di considerare un filmato in cui la difesa dimostrava l’impossibilità fisica del crimine. Prepariamoci, non illudiamoci che qualcosa del genere non stia arrivando anche da noi. Magari sotto forma di qualche legge proposta per difendere i “diritti” di alcune lobby, o per punire il “linguaggio di odio”. Magari creeranno qualche Commissione apposta partendo da presupposti fasulli e basandosi su notizie false. Come dite? Che l’hanno già fatta?…

§§§

