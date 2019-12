MILANO, PALERMO: OGGI SI PREGA PER LA CHIESA. IN PIAZZA.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, oggi a Palermo e Milano molti cattolici si troveranno riuniti in preghiera per la Chiesa che vive tempi particolari, e tormenti. Un Rosario davanti al duomo delle due città. Come ci dicono gli organizzatori,

“Sabato 7 dicembre, in piazza Duomo a Milano alle 16.30 ci troveremo a pregare pubblicamente un rosario per la Chiesa e il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria.

Pregheremo e faremo pregare distribuendo a chi passa rosari e medagliette miracolose.

Avendo di fronte il Duomo, saremo sulla destra, vicino al Museo del 900.

Sempre più piazze stanno aderendo a questa iniziativa. In diversi ci stiamo impegnando a promuoverla.

Stiamo vivendo tempi particolari e unici e crediamo occorra aumentare la

preghiera e far pregare. Essere testimoni che credono e credibili”.

A Palermo l’appuntamento sarà davanti alla cattedrale alle 16.00. E ci sono altri due appuntamenti di preghiera, a Vicenza e Padova, di cui trovate notizia nei volantini che riproduciamo.

Gli organizzatori ci fanno sapere anche che chi desiderasse Rosari o altri sacramentali, può chiederli, anche tramite Stilum Curiae (mandate un commento con il vostro indirizzo mail e lo faremo pervenire agli organizzatori).

La preghiera che verra recitata è eguale a quella che è stata recitata il 5 ottobre scorso, davanti a San Pietro, nel primo appuntamento di questo genere. Chi organizza ci tiene a precisare che non si prega contro qualcuno o qualcosa, ma per il bene e la vita della Chiesa e di tutti i suoi membri.

