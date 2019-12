LA VITA SESSUALE DEL GESUITA. UN ECCLES TRAVOLGENTE…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, e troll nel fianco e persino i Por TrollRastello, se avete un po’ di senso dell’umorismo preparatevi a ridere, e ringraziate come sempre l’ottimo Eccles (per l’umorismo involontario rivolgetevi invece a TrollRastello, che ne è uno specialista mondiale). Padre James Martin, sj, ha commesso imperdonabile errore di ri-twittare un articolo del New York Times centrato su episodi di comportamento omosessuale fra gli animali. Mal gliene è incolto, perché Eccles lo aspettava al varco, e con lui quella comunità che si chiama Compagnia di Gesù, fondata da un certo Ignazio (sembra però che sia in corso la causa di disconoscimento, e sia piuttosto avanzata. L’avrebbero aperta entrambe le persone nominate poco sopra. Una per millantato credito nella ragione sociale, e l’altra per sopravvenuta nausea). Buona lettura.

§§§

La vita sessuale del gesuita

Siamo grati a padre James Martin per aver attirato la nostra attenzione su un sondaggio che afferma che “…il comportamento dello stesso sesso è legato alla natura del sesso animale. Non ha dovuto continuamente ri-evolversi: è sempre stato lì”.

Padre Jim ovviamente menziona questo come parte della sua campagna per far accettare la roba LGBT come normale, naturale, non peccaminosa, altrettanto buona quanto il comportamento eterosessuale, forse anche meglio; come osi boicottare i nostri Gay Pride! Assicuriamoci che i bambini imparino a conoscere fin dalla tenera età, …voi bigotti!

Così decidemmo che era giunto il momento di scrivere qualcosa sulla vita sessuale del gesuita, una creatura che si è evoluta relativamente di recente dal regno delle scimmie (1534 o giù di lì), e inizialmente era nota per i suoi esercizi spirituali, che successivamente si sono evoluti nello yoga ignaziano.

Due gesuiti impegnati nello yoga ignaziano.

I gesuiti sono una specie esclusivamente maschile, quindi non è chiaro come riescano a riprodursi (forse nascono come mutazioni da altre specie umanoidi). Spesso vivono in comunità mono sesso e – se vogliamo credere a padre Jim – godono di una vita sessuale perfettamente naturale.

Il maschio dominante del branco (a volte chiamato papa, superiore generale o forse vescovo) è di solito un uomo vecchio, e di solito non intraprende alcuna attività al di fuori del grugnito incomprensibile e del culto di strani oggetti. I gesuiti più giovani prestano giuramento di obbedienza a lui, dopo di che sono liberi di impegnarsi in attività di sesso singolo. I gesuiti più attivi sono spesso impegnati in lotte per il dominio e si dice che pieghino i membri più giovani, i seminaristi, alla loro volontà. A volte li portano nelle loro tane (ad esempio case sulla spiaggia) per praticare il “discernimento” con loro.

Lo storico naturale David Attenborough fa il “segno di pace” con un gesuita.

I gesuiti sono attratti da colori vivaci, ad esempio abiti a tema arcobaleno, ma comunemente li si vede vestiti di nero. A volte possono persino essere scambiati per esseri umani, almeno fino a quando non iniziano a parlare.

Poiché questo è un blog destinato alle famiglie, non entreremo nei dettagli sordidi dei loro rituali (senza dubbio c’è un programma televisivo di David Attenborough su di loro), ma se menzioniamo le parole “accompagnamento”, “discernimento”, “esercizio spirituale” e “missionario”, penso che molti lettori sapranno cosa vogliamo dire…

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Tag: compagnia di gesù, eccles, gesuiti, lgbt, martin, OMOSESSUALITA



Categoria: Generale, Observateur de l'Aventin

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482