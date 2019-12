AURELIO PORFIRI DA HONG KONG: C’È UNA CALMA APPARENTE…

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, il Maestro Aurelio Porfiri in questi giorni si trova a Hong Kong, e ci ha inviato i suoi Dispacci dalla Cina. Uno sguardo fresco e particolarmente interessante sulla situazione nell’ex colonia britannica, dopo le manifestazioni delle settimane passate e le votazioni recenti. Buona lettura.

§§§

Una calma apparente

In questi miei ultimi giorni a Hong Kong, c’è una calma apparente. In realtà, il mio soggiorno qui è stato tranquillo. Non mi sono trovato in mezzo a proteste, manifestazioni, eventi traumatici. Ho soltanto potuto testimoniare le elezioni di qualche giorno fa, che hanno visto una schiacciante vittoria del fronte democratico contro le forze governative. Mi è capitato pochi giorni fa di traversare la strada con la polizia in assetto antisommossa, il che mi ha un poco sorpreso, in quanto era la prima volta che mi trovavo ad un metro di distanza da coloro che avevo visto in filmati su internet e che sono stati esecrati per il loro comportamento. Devo dire, come molti che hanno esperienza di questa città, che il risentimento verso la polizia mi ha molto sorpreso. La polizia era vista, prima delle proteste, molto positivamente, si vedevano spesso poliziotti in giro per la strada e la loro convivenza con la popolazione locale era del tutto pacifica. Quindi, questo cambiamento è stato certamente molto significativo, e non so come si potrà tornare indietro.

Ho detto che il mio soggiorno qui è stato del tutto tranquillo, ed è vero. Questo non significa che non ci siano state comunque delle proteste; esse ci sono state ma non sono state così forti e traumatiche come nelle prime due settimane di novembre. Comunque, ieri mi sono trovato in mezzo a un blocco del traffico, mentre mi trovavo su Nathan road, una delle arterie principali nella penisola di Kowloon. Poi, mi è stato detto, che questo ingorgo di traffico era proprio dovuto ad una manifestazione.

God bless America

La popolazione di Hong Kong, in questo momento, fa molto affidamento sul ruolo degli Stati Uniti in modalità anticinese. Sembra strano che una popolazione per la stragrande maggioranza cinese, debba tifare per una potenza straniera contro il proprio paese. Questo, ci dice molto sulla tensione che si vive da questa parte del mondo, ci dice molto sul problema di identità locali, ci fa capire che le persone certamente non possono negare di essere cinesi, ma non si sentono parte di una certa storia della Cina, non sentono che devono pagare il prezzo per quella storia. Questo in fondo è il nodo della questione qui a Hong Kong. Le persone di Hong Kong non vogliono l’indipendenza, come dal governo centrale si sente ripetere; vogliono soltanto non essere coinvolte in un modo di vivere che non può essere il loro.

Gli USA non mollano la presa

Gli Stati Uniti, come prevedibile, ci provano gusto a fare i cowboys. Dopo la legge su Hong Kong, ecco ora quella sulla repressione degli Uiguri, popolazioni musulmane della regione cinese dello Xinjiang, come ci informa un articolo di “La Repubblica”.

Nell’articolo viene anche detto: “Il disegno di legge “Uighur Human Rights Policy Act 2019”, che nomina esplicitamente il segretario del Partito comunista nella regione autonoma dello Xinjiang Chen Quanguo, è stato approvato alla Camera dei rappresentanti, a maggioranza democratica, con 407 voti a favore e uno soltanto contrario, quello del repubblicano Thomas Massie, del Kentucky. John Sudworth della Bbc ha avvertito che, se entrasse in vigore, la legge “segnerebbe il più significativo tentativo internazionale di fare pressione sulla Cina per la detenzione di massa degli uiguri”. Il disegno di legge accusa la Cina di “discriminare sistematicamente” gli uiguri “negando loro una serie di diritti civili e politici, comprese le libertà di espressione, religione, movimento e un processo equo”. Gli uiguri sono una minoranza musulmana che abita nella regione cinese-occidentale dello Xinjiang. Da anni la minoranza subisce violenze, abusi e tentativi di assimilazione forzata da parte di Pechino”. La Cina oggi deve difendersi su più fronti ed interrogarsi sulla strategia migliore per avere il ruolo, che certo merita per storia e importanza, sulla scena mondiale.

Guerre digitali

La guerra commerciale che vede contrapposte Cina e Stati Uniti, non si gioca soltanto nei rapporti diplomatici fra i due paesi, ma si gioca soprattutto nell’ambito digitale. Sappiamo come viene vissuto con apprensione nella comunità internazionale il ruolo che la Cina sta prendendo nello sviluppo tecnologico. Certamente in questo sviluppo non ci sarebbe nulla di male, anzi dovrebbe essere visto con grande favore. Ma esiste la paura che ci possano essere dei secondi fini nelle tecnologie messe a disposizione dalla potenza asiatica. Pensiamo a tutta la diatriba intorno a Huawei e al 5G, ma anche alle polemiche che circondano il social network TikTok, popolarissimo fra i giovani, di proprietà cinese, accusato trasferire i dati privati degli utenti in Cina.

Ho detto molte volte, con grande rispetto per la Cina, che ci si dovrebbe interrogare su questa diffidenza che esiste fra il mondo occidentale e il mondo cinese. Questo non è il frutto soltanto di una campagna di disinformazione, ma di problemi culturali che sono certamente in profondità. Ricordiamo, per essere pienamente onesti, che questa diffidenza esiste anche nell’altro verso, cioè dal mondo cinese verso quello occidentale. Questa può essere fosse frutto di una mancata conoscenza, di differenze culturali profonde, un modo di vedere il mondo molto diverso. Però, invece di fare proclami o proteste, bisognerebbe capire cosa è alla radice di questo disagio, di questa paura. Da occidentale con una buona esperienza del mondo cinese, devo dire che le paure da entrambi le parti possono essere anche fondate, ma che vanno affrontate, non eluse, per cercare una soluzione che possa beneficiare entrambi le parti.

Aurelio Porfiri

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Dispacci dalla Cina

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482