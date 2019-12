BASTA “FAMIGLIA”! IL PD VUOLE “RETE FORMALE E INFORMALE DELLA PERSONA”

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, e soprattutto troll, quelli che difendono la povera Chiesa, e in particolare la Conferenza Episcopale Italiana, quella filo-piddina, anti-Salvini, contro i brutti cattivi identitaria che continuano – come quell’anticlericale di Giuseppe Mazzini, mica un fascistone – a dire Dio, Patria e Famiglia, questo post veloce veloce è dedicato a voi.

Scopriamo che il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia in un suo emendamento non vuole parlare di famiglia, ma di “rete formale e informale della persona”. Sono gli stessi, non dimentichiamolo, che vorrebbero in Emilia Romagna – il presidente, Bonaccini – il “nido” obbligatorio da zero mesi o giù di lì; e che sostengono – la Murgia e altri – che i figli non sono dei genitori, ma appartengono allo Stato.

Non mi rivolgo a loro, evidentemente ancora non guariti da quella malattia infantile della sinistra italiana nota come bolscevismo di ritorno, ma ai cattolici, vescovi (S.E. Zuppi in primis, così impegnato nella campagna elettorale emiliana, ma sono troppi per nominarli tutti) preti marcianti al suono di Bella Ciao e tutti i laici pro-aborto, filo eutanasia con distinguo e riserve, favorevoli a matrimoni stesso sesso e perché no a adozioni omosessuali, e soprattutto “non mi venite a parlare di valori non negoziabili”; ma come fate a votarli, e a continuare a chiamarvi cattolici e cristiani? E dai…

Grazie a Maria Rachele Ruiu per la scoperta…

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482