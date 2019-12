IL DIO MERCATO, LA CHIESA E L’ANTICRISTO: DI ANTONIO SOCCI. DA LEGGERE.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, è con grande piacere che vi presentiamo oggi l’ultima opera di Antonio Socci, destinata ad uscire in questi giorni per i tipi della Rizzoli, “Il Dio Mercato, la Chiesa e l’Anticristo”. Una lunga ricchissima e in più di un punto provocatoria – almeno per quanti si dicono cristiani e cattolici – sui tempi in cui viviamo.

Non è un mistero per nessuno che segua con una certa attenzione l’universo della fede che in molti sta crescendo la sensazione di vivere in tempi apocalittici. In particolare per quanto sta accadendo nella Chiesa, ed è accaduto durante il Sinodo dell’Amazzonia. Voi sapete che Stilum Curiae interagisce molto sui social: Facebook, Twitter, Telegram, LinkedIn, Vk.com. E in queste settimane passate durante il Sinodo, la saga della Pachamama (che alcuni prelati, non sapremmo dire se più modaioli, superficiali o stupidi hanno rinnovato in altre forme anche in Italia…) e del Priapo scomparso dopo la fugace apparizione davanti al Pontefice nei Giardini Vaticani, durante le prostrazioni di frati e laici verso non si sa quale rito, le reazione sconcertate di semplici fedeli sono state numerose. Quella che mi ha colpito di più è stata la testimonianza di una donna, che su Facebook, se non ricordo male, ha scritto: “Quando mia mamma, che è anziana, ha visto in televisione le immagini della cerimonia nei Giardini Vaticani si è messa a piangere”. Credo che qualcuno dovrà rispondere di quelle lacrime in debito loco e in debito momento.

Già, il punto può essere questo: quando sarà il debito momento? Stiamo avvicinandoci allo svelamento dell’Anticristo, e quindi ai tempi della Rivelazione? Antonio Socci ci porta a una lettura degli ultimi anni con il suo stile fluido e irruente, che non lascia riposo al lettore, come un torrente in piena e lo trascina verso la foce.

Leggendo il libro abbiamo preso tutta una serie di appunti, forse troppi, che però vi offriamo, come una piccola mappa di lettura. A partire dall’affermazione, così evidente a chi voglia giudicare persone e cose con equanimità, secondo cui la Chiesa si è arresa. Vi riportiamo qui alcuni paragrafi, che sono una fotografia lucida e impietosa della situazione:

“Dal 2013, dopo l’uscita di scena di Benedetto XVI, anche la Chiesa si è arresa. Non solo si è arresa e ha abbandonato i temi del magistero di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, ma sembra che sia addirittura passata dall’altra parte: ha abbracciato l’«Agenda Obama» (che è l’Agenda Ue e l’Agenda Onu) arruolandosi così nel Nuovo ordine.

Lo confessa candidamente nell’agosto 2016 padre Antonio Spadaro, braccio destro di Bergoglio: «Il Papa ha rilasciato un’intervista, tre giorni dopo aver ricevuto il premio Carlo Magno, […] e ha detto il suo disagio a parlare di valori non negoziabili, soprattutto di radici cristiane dell’Europa».

Nel maggio 2019 il filosofo francese Alain Finkielkraut ha osservato: «Papa Francesco chiede più immigrazione, non gli importa che i cristiani, in Europa, restino maggioranza. Questo papa, senza battere ciglio, ha firmato la morte dell’Europa come la conosciamo».

La nuova agenda di Bergoglio ha queste priorità̀: eco-catastrofismo, abbraccio ecumenico all’Islam (ma anche a regimi comunisti come Cina e Cuba), sostegno alle migrazioni di massa e lotta al cosiddetto sovranismo in favore del governo globale.

Forse non è a tutti chiaro l’enormità̀ di quello che sta avvenendo. Nel 1969 Raymond Aron affermava che la secolarizzazione della Chiesa cattolica era un fenomeno molto più

grave, per il destino della civiltà̀, delle chiassose agitazioni di quei mesi.

Adesso quella secolarizzazione sembra arrivata al suo compimento. Sappiamo dalla Sacra Scrittura (e ce lo ricorda il Catechismo della Chiesa cattolica) che l’ora dell’Anticristo è accompagnata proprio dalla «grande apostasia».

Oggi la devastazione spirituale appare in tutta la sua enormità. Nei Paesi di più antica fede cristiana, cioè in quell’Europa che è stata plasmata dalla Chiesa e che ha portato l’annuncio di Cristo nel mondo intero, sembra si sia voluta (e si voglia) sradicare anche la memoria del cristianesimo. Un’apostasia di tali dimensioni che mai si sarebbe immaginata in duemila anni”.

Ed eccovi la mappa degli appunti:

Chiesa si è arresa 38

Parole che la Chiesa non dice più 48

Bergoglio Stampa mai Cristo 50 vedi anche sopra libro anticristo

Brasile scomparsa cristiani 61

Apollonio vescovo popolare 78

Chi ricorda? Imperatore “benefattore”; Amoris laetitia

Ratzinger vero Gesù, ira di Dio 81

Proteste AL 81 Bergoglio fatto ciò che nessun papa mai osato 82

Ed ecco un’altra citazione importante:

“Ora, nei pochi anni del pontificato di Papa Francesco, lo spirito ammuffito e stantio degli anni Settanta è risorto, portando con sé sette altri demoni. E qualora al principio lo dubitassimo, lo scorso anno l’Amoris laetitia e i suoi postumi hanno reso perfettamente chiaro che questa è la nostra crisi. Il fatto che quello spirito estraneo sem- bri aver alla fine ingoiato il Soglio di Pietro, trascinando coorti sempre più estese di una compiacente gerarchia ecclesiastica all’interno della sua rete, è l’aspetto più in- quietante e veramente scioccante per molti di noi fedeli cattolici laici”.

Rinuncia di BXVI e Apocalisse 86

Cacciari Chiesa non riesce più a contenere AntiCristo 91

Cacciari rischio Chiesa non più segno contraddizione 93

Ideale Lenin e Occidente eguali Schmitt 100

Cina disastro Italia 101

Unità del mondo incubo 101

Deregulation finanziaria deregulation antropologica 114

In chiesa su legge naturale archiviato da B. 115

Obbedire all’Onu. ..116 anche

Chiesa con Bergoglio agenzia Onu religioni 117

Obama Ratzinger Bergoglio 125

La nuova Trinità 129

Sarah su migranti 135

Aborto Pasolini Bobbio Sciascia 157

Bergoglio liquidati principi non negoziabili 161

Finkielkraut 165

Camille Paglia sinistra polizia del pensiero 167

Punto centrale rifiuto radici cristiane 170

Bergoglio realizza sogno Bonaiuti 172

Apocalisse presente 195

Profezia Fulton Sheen 223

Solo Chiesa attuale non riconosce apostasia 229

Bergoglio non anticristo, tramite goffo 236

I nostri appunti terminano con una domanda: chi è in questo affresco, Jorge Mario Bergoglio? La pagina che lo descrive è inquietante, e illuminante al tempo stesso:

“Perché́ questa era l’ultima, vera resistenza: la Chiesa che professa Gesù̀ Cristo come unico salvatore. Come lo starets Giovanni davanti all’Imperatore nel racconto di Solov’ëv.

Invece non rende più questa testimonianza coraggiosa, purtroppo, la Chiesa di papa Bergoglio. Anzi, come abbiamo visto, va nella direzione opposta.

Si può̀ per questo sospettare – come fanno alcuni – papa Bergoglio di essere un anticristo? No, per molti motivi; oltretutto l’Anticristo biblico è una figura titanica e non mi pare proprio che sia il caso del papa argentino, nonostante le sue velleità̀ rivoluzionarie. Un noto scrittore ed economista, Geminello Alvi, lo ha definito «uomo di parte, tramite goffo di un disastro altrove voluto».

Il filosofo tedesco Robert Spaemann, amico di Benedetto XVI, sostiene che con Bergoglio si ha «il caos eretto a principio» così da «spaccare la Chiesa» e «portarla a uno scisma».

Il professor Marcello Pera, già presidente del Senato, ha dichiarato che quello di Bergoglio «non è Vangelo, ma è solo politica». Anche lui ritiene che «è in atto uno scisma nascosto nel mondo cattolico e che esso è perseguito da Bergoglio con ostinazione e determinazione».

Giuliano Ferrara ha scritto: «Francesco è un Papa che ha sbroccato, non necessariamente un Anticristo»”.

Allora tutto è perduto? No, tutt’altro; anche se umanamente sembra che non vi siano speranze di un riscatto, Antonio Socci ci offre la via per il domani con le parole di Gandalf, il personaggio di Tolkien, nella lettura di alcuni acuti commentatori contemporanei:

“«Le nostre forze sono state appena sufficienti a respingere il primo assalto. Il prossimo sarà̀ più̀ massiccio. Questa guerra è quindi senza speranza, come Denethor aveva intuito. La vittoria non può raggiungersi con le armi».

Sembrerebbe un’affermazione disperata, ma poi Gandalf precisa: «Ho detto che la vittoria non si potrà̀ raggiungere con le armi. Spero ancora nella vittoria, ma non nelle armi»”.

Ecco, a voi scoprire come, leggendo questo bel libro sui Tempi del Nostro Disordine.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: LIBRI

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482