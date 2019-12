BESTIARIO. PALA D’ALTARE LGBT, CAMMINO D’AVVENTO CON FANTASMI. DA PAURA

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un post veloce e veloce dedicato all’Avvento. E a piccoli orrori serpeggianti.

La prima stazione di questa Via Crucis d’Avvento ce la fornisce la Svezia; e considerando quello che è successo a Terni, auspice mons. Vincenzo Paglia, ho esitato a proporla, temendo che con l’andazzo corrente potesse far venire in mente qualche cosa a qualcuno. Ma poi ho pensato che tanto fra di loro queste cosette gli innovatori se le passano di sicuro, senza stare a leggere Stilum Curiae.

E allora ecco a voi la prima pala d’altare LGBT. Come dice entusiasta la persona che ha postato la foto su Twitter,

“Domenica, la storia è scritta. L’unica pala d’altare LGBT della Svezia (Elisabeth Ohlsson Wallin) viene ricevuta nella chiesa di St. Paul a M-island. Certo, è appeso nel coro, accanto alla “vecchia” pala d’altare. Siamo così felici e orgogliosi!”.

Quello che appare è, ovviamente il Giardino dell’Eden…St. Paul è una chiesa luterana.

E poi da Longuelo , Bergamo abbiamo queste belle immagini certamente evocative del Natale, e dell’atmosfera che circonda la venuta del Salvatore. Come scrive su Facebook il parroco, Massimo Maffioletti,

Da qui primi scatti dei corpi spirituali (spiriti incarnati) delle tre opere che guideranno il nostro cammino di Avvento. La tenda in cemento come sempre ospita a noi generare impressioni emozioni e pensieri. Grazie a Viveka Assembergs.

La “Tenda” a cui ci si riferisce è questa:

