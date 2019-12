PEZZO GROSSO SU EUROPA E CHIESA: COSÌ NON PUÒ ANDARE AVANTI.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, e soprattutto miei diletti troll, medaglie sul mio petto vetusto e conferma quotidiana del senso di quello che stiamo facendo, Pezzo Grosso ha usato la prima domenica di Avvento per meditare sulla situazione dell’Europa, e della Chiesa. E ne è uscita una riflessione pensosa e a mio parere altamente condivisibile, per pacatezza, lucidità e saggezza. Buona lettura.

§§§

PG a Tosatti. RIFLESSIONE PER LA PRIMA DOMENICA DI AVVENTO.

Curiosamente lo strumento economico è utilizzato nello stesso momento storico, sia per obiettivi politici che morali. Tanto che si potrebbe azzardare che si vuole cancellare politica e morale con lo strumento economico. Lo strumento economico viene utilizzato, come una minaccia di una guerra, per fare l’Europa; spaventando i paesi, come l’Italia, per convincerla a sacrificarsi al bene comune europeo. Sempre lo strumento economico (povertà, migrazioni, ambiente) viene utilizzato, da questa Chiesa, per relativizzare la morale cattolica, giudicata dagli innovatori troppo dogmatica.

Ma chi vuole imporre questi cambiamenti sono leader privi della statura per adempiere al compito.

Così ci ritroviamo degli “utili incapaci” a promuovere l’Europa e a candidarsi a gestirla.

Ma ci ritroviamo anche degli utili incapaci ad opporsi a questo progetto.

Certo non ha la statura necessaria e sufficiente il leader francese che non si è ancora capito se risponda a un Grand’oriente o all’Oriente islamico.

Non ha certo questa statura il leader tedesco che dopo lo scoppio della crisi finanziaria del 2007 sta in piedi solo grazie alla debolezza dell’euro.

Inutile fare commenti sulla statura dei leader italiani avvicendatisi dal 2011 a oggi, non solo incapaci ma anche manifestamente desiderosi di aver ruoli politici di potere nella utopistica Europa, per la quale han venduto l’anima e danneggiato l’Italia.

Ma incapaci, purtroppo, li abbiamo visti anche opporsi a questo progetto europeo, creando condizioni di non credibilità per chi non lo condivide, tanto che oggi fare opposizione è divenuto più problematico che governare.

Questa Europa fa di tutto per farsi avversare. Ma gli oppositori, come i fautori, faticano a capire il perché. Così non può andare avanti.

Troviamo anche qualcosa di simile in chi cerca di cambiare la morale della Chiesa cattolica. La confondente “mutazione genetica” dell’autorità morale della Chiesa cattolica la vede da una parte entusiasta di convertirsi a valori laico-luterani, dall’altra parte la vede demonizzare il capitalismo, proprio quello luterano-calvinista.

L’autorità morale dovrebbe preoccuparsi di insegnare a costruire un mondo migliore aiutando, anzitutto, l’uomo a liberarsi dal peccato, convertendolo.

Invece fa il contrario in nome della misericordia e della giustizia.

Ma offre una spiegazione parziale e limitata della giustizia indicandola nella ridistribuzione forzate delle risorse economiche, fingendo di non sapere che “questa” giustizia non può soddisfare le esigenze di dignità della creatura umana.

Confonde misericordia con “Chiesa in uscita” a dialogare fra pari. Ma le prime due opere di misericordia spirituale sono: – ammonire i peccatori – e – insegnare agli ignoranti. Non consistono nel dare ragione a chi ha torto, nel confondere e nel creare il dubbio.

Così non può andare avanti.

§§§

