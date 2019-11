ABORTO, PIETRA D’INCIAMPO PER I CRISTIANI. IL CASO JUSTIN WELBY.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, nei giorni scorsi Radio Roma Libera ha pubblicato un podcast di chi scrive, sulla questione dell’aborto e dell’atteggiamento dei cristiani riguardo ad esso. Se volete ascoltarlo, potete farlo a questo link. Qui sotto trovate il testo della trasmissione. Buon ascolto, e buona lettura.

§§§

ABORTO, LA PIETRA D’INCIAMPO PER I CRISTIANI DI OGGI.

Questa è una notizia che riguarda apparentemente soprattutto la Gran Bretagna e la Chiesa anglicana, ma attenzione: quello che è accaduto in quell’area non è molto lontano né da noi, né da quello che sta diventando la Chiesa cattolica.

La notizia, in breve è questa. L’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, è stato ospite di una radio, al ElleBiCi (LBC). Un ascoltatore, in diretta, gli ha chiesto: “Lei appoggia le buffer zones intorno alle cliniche per gli aborti?”.

Le buffer zones sono aree, intorno alle cliniche, in cui gli antiabortisti non possono entrare, stazionare, mostrare i loro cartelli o pregare pubblicamente. Nelle settimane passate in Gran Bretagna ha destato scalpore l’arresto di un pro-life disabile perché pregava di fronte a una clinica per aborti.

E che cosa ha risposto alla domanda l’arcivescovo Welby, erede di una lunga tradizione di cristianità, a chi gli chiedeva se era d’accordo con queste limitazioni?

“Sì, sono d’accordo, perché le persone che vanno a una….uhhh….clinica di aborti, qualsiasi cosa pensiate dell’aborto, sono esseri umani”.

Welby poi ha cercalo di correggere le sue prime parole, chiaramente prive di senso, aggiungendo: “Potete dire che fanno la cosa sbagliata, o potete dire che fanno la cosa giusta, ma potete dire che è il loro diritto, che il bambino ha dei diritti..uhhh”.

E infine ha concluso: “La Chiesa d’Inghilterra è molta chiara su questo”, ma si è rifiutato di “entrare in dettaglio, perché stiamo finendo il nostro tempo, ma la Chiesa d’Inghilterra ha una visione molto chiara su questo e ce l’ha sin dagli anni ‘80”.

Forse la Chiesa d’Inghilterra ha una visione chiara, ma non sembra che l’arcivescovo di Canterbury goda di altrettanta chiarezza. E ha concluso con un tocco amorevole: “Amiamo le persone che vanno là, le trattiamo come esseri umani, le stimiamo e le rispettiamo?”.

Si può dire, essendo cristiani, che forse cercare di impedire che quelle persone commettano un omicidio è esattamente questo: amarle, trattarle come esseri umani, stimarle e rispettarle. Ma evidentemente anche questo è fuori portata per Welby.

Ma non per qualcuno della sua Chiesa. Christian Hacking, il disabile arrestato perché pregava davanti alla clinica di aborti Marie Stopes, si è detto estremamente deluso, perché il suo arcivescovo senza accorgersene ha approvato il suo arresto e la detenzione di otto ore causata dalla volontà di rispettare i comandamenti della Bibbia. Ha detto: “Justin non ha tradito solo me personalmente; ha tradito e questo è più serio, i settemila bambini non nati che sono stati avvelenati, fatti a pezzi e espulsi a Ealing l’anno scorso”.

È la Chiesa d’Inghilterra, voi direte…ma attenti: non dimentichiamoci che nell’ultima assemblea generale dei vescovi cattolici degli Stati Uniti c’è stata una grande battaglia per decidere se il problema dell’aborto fosse o no una questione preminente. Si è dovuto votare, e anche se – fortunatamente – la mozione è passata, ci sono stati ben 69 voti contrari. Il partito dei McElroy, dei Cupich e degli altri filo-democratici, filo-clintoniani sullo stile di McCarrick, con il favore di papa Bergoglio guadagna terreno. E non oso pensare a che cosa potrebbe votare la Conferenza Episcopale Italiana, o persone come Zuppi….

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482