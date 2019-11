PREGHIERA IN PIAZZA: A MILANO E A PALERMO, IL 7. E UNA PREGHIERA PER ALDO MARIA VALLI.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, vi ricordiamo due momenti di preghiera importanti, per la Chiesa, che si svolgeranno nei prossimi giorni, aperti a tutti. Come vi ricorderete alla vigilia del Sinodo per l’Amazzonia centinaia di semplici fedeli, senza nessuna etichetta di tipo ecclesiale o di movimento si sono trovati a recitare il Rosario a largo Giovanni XXIII, guardando San Pietro.

Quell’iniziativa di cattolici della strada è stata di esempio, e ha portato frutti. Così il 7 dicembre, la vigilia dell’Immacolata Concezione, a Milano e a Palermo si ritroveranno quelli che vogliono esserci per pregare per la Chiesa in questi tempi di confusione e divisione. Una preghiera che certo non può non unire anche sensibilità molto lontane fra di loro. Nelle fotografie troverete l’orario dell’appuntamento.

E già che si parla di preghiera, vi chiedo di pregare anche per un caro collega, Aldo Maria Valli, che è rimasto coinvolto in un serio incidente stradale. Aldo Maria sta bene, fisicamente, ma c’è un’altra persona che invece a quello che mi dicono si trova in condizioni critiche. E si chiedono preghiere per entrambi.

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482