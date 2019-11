OSS. MARZIANO: GUALTIERI, BASSETTI; FRATELLI PERFETTI..

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, oggi il nostro Osservatore Marziano si concede un mezzo off-topi, anche se in realtà non è affatto così, pensandoci bene; perché quando si parla del PD e dei suoi ministri si può essere lontani dal parlare dell’Ufficio Affari Religiosi (UAR) di quel partito, cioè della Conferenza Episcopale? Non evidentemente…buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, leggendo le dichiarazioni del ministro Gualtieri (sotto riportate ), propongo una semi-pausa di analisi bergogliana, e la estendo ad una semi-analisi politico clericale.

CHI E’ NEMICO DELLA CHIESA? CHI VUOLE ROVINARE L’ITALIA?

Sia il Presidente della CEI (Bassetti), sia il Governo (comunista) in carica, lo hanno individuato: è Salvini, l’uomo più pericoloso nel rovinare la fede cattolica e l’Italia.

Ricordiamo tutti le misericordiose espressioni di odio del Card Bassetti nei confronti di Salvini, quando spiegava che i cattolici non dovevano “mettersi in fila dietro i pifferai magici di turno” e “i simboli religiosi valgono solo nel contesto di una fede vissuta, altrimenti sono una sterile ostentazione”.

Oppure quando, indicando Salvini, dichiarava che <Dall’altro lato, si è andata affermando, in nome del “nemico esterno”, islamico o migrante, una cultura identitaria escludente, nella logica dell’amico/nemico. In entrambi i casi c’è una negazione della caritas, dell’humanitas, della pietas e dell’universalismo cattolico>.

Ergo: Salvini rovina la fede cattolica. (non Bergoglio-Bassetti)

Se è vero che una persona si conosce dai nemici che si fa, Salvini, che ha dimostrato di saper vincere le elezioni, ma di non saper governare, ha trovato un alter ego di Bassetti e suo naturale alleato: il ministro dell’economia (Gualtieri) del “governo comunista” attuale.

Da Il GIorno del 29 novembre: <Il ministro Gualtieri difende il MES>. Dice: <L unica cosa che danneggia l’Italia sono le polemiche pretestuose della Lega e dei suoi alleati – risponde Roberto Gualtieri, Pd, ministro dell’economia – La riforma del Mes non introduce alcuna novità problematica e non presenta nessun rischio per l’Italia…. La verità è che Salvini e la Meloni sono contro il Mes perché vogliono portarci fuori dall’euro. Ma noi non gli permetteremo di rovinare l’Italia!>.

Ergo Salvini rovina l’Italia. (Non gli ex comunisti trasformati in europeisti scatenati senza se e senza ma).

Nota

Ricordo solo che il MES è un fondo destinato a salvare le banche europee di paesi seri (non come noi), cui l’Italia deve contribuire (con 110 miliardi di euro), di fatto, per salvare le banche tedesche in difficoltà.

Nulla di nuovo; il MES conferma solo, (e ancora una volta, dopo il fiscal compact, di Mario Monti) che i governi italiani o obbediscono alla cosiddetta Europa o saltano. Infatti la parte di governo Lega-5stelle, che ha (mal) cercato di impedire la distruzione del paese è saltata, ed è stata sostituita dal PD; che non significa affatto Partito Democratico…

§§§

