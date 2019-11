RVC: LE FINANZE E IL PAPA. SEI ANNI PER SEGUIRE IL CONSIGLIO GIUSTO…

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, quando si parla di preti e finanze Romana Vulneratus Curia va a nozze. Questa mattina avete letto le sue considerazioni sulle straordinarie e incredibili affermazioni del Pontefice regnante, fatte sull’aereo che lo riportava dall’Estremo Oriente. Nel frattempo c’è stata la nomina di Barbagallo a presidente dell’AIF, l’organo di controllo da cui è stato estromesso Brülhart. E come al solito RVC ha cose molto interessanti da dire, sul passato e sul presente. Buona lettura.

§§§

RVC a Tosatti: leggendo la notizia sotto riportata mi son venute le convulsioni. Come lei sa, avendo ancora incarichi all’interno delle Sacre Mura, non posso essere più esplicito di quello che cercherò di essere.

Con la decisione di nominare Barbagallo alla presidenza dell’Aif si sta ripercorrendo esattamente la strada che Benedetto XVI aveva voluto e fatto realizzare dal card. Nicora e da Gotti Tedeschi nel 2009 – 2010.

Esattamente la stessa: mettere a capo dell’ Aif, cioè dell’Autorità di Controllo un vero esperto di questa materia, una persona indipendente, moralmente ineccepibile (come è Barbagallo) che conoscesse tutti i veri meccanismi per garantire la trasparenza, che per la Chiesa cattolica deve essere esemplare, come aveva detto esplicitamente papa Ratzinger.

Ricordo bene – perché andò su molti giornali – che nel 2010, prima di firmare il motu proprio con cui approvava la famosa Legge Antiriciclaggio concepita dal card. Nicora e da Gotti Tedeschi, Papa Benedetto aveva fatto nominare (su proposta del card. Nicora e del dott. Gotti Tedeschi) quale vice presidente AIF (Presidente era il card. Nicora stesso) il prof. Marcello Condemi, ex vicedirettore degli affari legali della Banca d’Italia ed estensore della Legge antiriciclaggio preparata dalla Banca d’Italia.

La stessa legge che sarebbe stata poi applicata dalle banche italiane e conseguentemente sarebbe stata applicata dalle istituzioni della Santa Sede che lavoravano con dette banche italiane.

Direttore generale dell’AIF venne nominato un bravissimo ex dirigente della Banca d’Italia che aveva avuto alte responsabilità nell’area di controllo antiriciclaggi: l’avv. Francesco De Pasquale.

All’interno delle Sacre Mura si sollevò un grido accorato: “giammai”!

Si sta portando il nemico dentro le mura, il cavallo di Troia della Banca d’Italia.

Si arrivò persino a sussurrare che Gotti Tedeschi fosse in realtà un emissario della Banca d’Italia.

E per lui cominciarono i tempi bui: fu controllato, pedinato, intercettato. Sappiamo come è andata e finire.

Ma andiamo oltre.

Alla fine del 2011-inizio 2012 la legge fu cambiata (e sappiamo bene chi lo ha voluto e fatto: alti prelati e professionisti esterni, e Papa Francesco ne è stato informato dal primo giorno).

Progressivamente le persone furono cacciate, e sostituite proprio da chi oggi il pontefice ha cacciato e sostituito (ma dopo ben 6 anni!), paradossalmente rifacendo la stessa scelta qualitativa del 2010.

La scelta di mettere Barbagallo è una buona, eccellente, scelta; forse solo troppo tardiva, perché, come si dice, ormai “i buoi son scappati dalla stalla”.

Sette anni persi, con danni incalcolabili, sia finanziari che di immagine e una scia di persone con la reputazione violentata o distrutta. (È di questi giorni la notizia dello scagionamento del Revisore dei Conti, Milone, e la sua richiesta di reintegro, oltre alla minaccia di una causa milionaria per danni, N.d.R.).

E i responsabili di tutto ciò vivono indisturbati, nel lusso e ancora sono ben potenti dietro le mura, o come consiglieri influenti fuori dalla mura.

Ed il responsabile principale ora verrà complimentato per la scelta, per una scelta che sin dal 2013 gli era stata suggerita, e della cui bontà ha messo solo sei anni per accorgersi….

§§§

