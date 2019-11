ROMA, CONVEGNO SUL DIRITTO: “LA CASA SULLA ROCCIA”. ALL’ANGELICUM.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, pensiamo possa essere interessante, soprattutto per chi abita a Roma, una conferenza scientifica internazionale che avrà luogo presso la Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino, via Largo Angelicum 1, il 29 e il 30 novembre.

È stata organizzata in collaborazione con un famoso istituto di cultura giuridica, Ordo Iuris, nato alcuni anni fa in Polonia e ora coinvolto in questioni giuridiche quasi in tutta l’Europa.

Titolo della Conferenza, a cui sono stati invitati molti dei migliori giuristi, filosofi di diritto, politologi è “La casa sulla roccia – l’assiologia di diritto per l’Europa di domani”.

La conferenza è stata organizzata perché chi la promuove ritiene che “Volendo parlare del futuro dell’Europa è necessario pensare al campo del diritto per ridargli la base, per ricreare la sua anima. Sperando nel futuro migliore occorre una nuova visione e un impegno comune”.

Qui di seguito trovate il programma delle due giornate.

Holy Mass for the inauguration of the Conference will be celebrated in St. Peter’s Basilica at the Altar of St. Sebastian (Tomb of St. John Paul II) on 28/11/2019 at 8:45.

Friday, 29 November

9.00 Reception

9.30 – 14.00

IDENTITY:

Leader: Padre Alejandro Crosthwaite

Jaroslaw Krzewicki, The influence of Christianity on the development of law in Europe Jonathan Price, Are consent, equality, and autonomy sufficient to secure the rule of law? Paweł Lisicki, Why are we still losing? Christians’ battle for natural law.

Coffee break

Leader : SER Mons. Artur Miziński

Elisa Grimi, Is an axiology free law possible? Luigi Troiani, Assiologia del diritto per domani in Europa Tymoteusz Zych, Human rights exploited against man? The consequences of misconceptions about human dignity Lunch – 14.00

15.00 – 18.00

SUBSIDIARITY

Leader: Łukasz Warzecha

Roman Joch „Natural Rights, Liberal Democracy, and Legal Positivism. András Lánczi, Contemporary problems in lawmaking. Artur Kotowski, Problem of law interpretation. Ivan Kovacs, Human rights – solid foundation or attractive fiction?

Coffee break

Beata Kempa: Axiology of law and democracy Jerzy Kwaśniewski, Axiology of law – universal norms in times of ever-changing standards. Joanna Lemańska, Problem of applying the law on positivist grounds, judge’s dilemmas, judicial paradoxes.

Details: www.houseontherock.eu Contact: biuro@ordoiuris.pl

Saturday, 30 November

9-30 – 14.00

SOLIDARITY

Leader:

Chantal Delsol, “After christendom”. Ivica Žižić, Quale ethos per l’Europa ? Alle radici cristiane della cultura europea. Christian Hillgruber, Human dignitas a legal concept. A contribution to european culture. Coffee break

Leader : Grzegorz Górny

SER Juan Ignacio Arrieta, Reform of the law by Pope Francis. Krzysztof Szczucki, Axiology and ethics at the base of lawmaking . Benjamin Harnwell. Weakness of law, liquidity of borders – life under protection.

Lunch, 13.00

14.00-17.00

Work in groups:

Between law and politics Contemporary problems of the philosophy of law. Areas of action in defense of values: family, life protection, freedom, sovereignty. Between the throne and the altar. Christian involvement in promoting the axiology of law. 17.00-18.00

Summary

http://www.houseonterock.eu/

