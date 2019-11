OSSERVATORE DA MARTE: SOLO NOI SENTIAMO IL GRIDO DELLA CHIESA E DELL’ITALIA?

Marco Tosatti

Carissimi miei Stilumcuriali, Osservatore Marziano è tornato a casa, dopo un giretto in incognito sul nostro pianeta, e ci ha mandato una riflessione che è tante cose: una denuncia, un moto di indignazione verso alcuni prelati politicanti, politicizzati e fintamente evangelici, e un grido dell’anima per la situazione disastrosa in cui vede versare e la Chiesa cattolica e il nostro povero Paese, venduto e comprato con l’avallo e la complicità di chi sul Colle dovrebbe difenderlo, e invece…ma la verità è che con gli inquilini di quel monticello l’Italia ha sempre avuto poca fortuna, e ora meno che mai, a quanto pare. Buona – melanconica o irata – lettura.

§§§

CONSIDERAZIONI AZZARDATE PER DUE DECISIONI DA PRENDERE.

Caro Tosatti, son tornato dal mio viaggio terrestre mirante a comprendere alcune cose terrestri, una legata alla posizione dell’arcivescovo Zuppi verso Salvini, una legata alla posizione italiana verso l’Europa. Ma son tornato più confuso di prima. Con solo alcune considerazioni su cui riflettere.

Son tornato più confuso di prima perché non riesco a capire le ragioni dell’odio viscerale del card. Arcivescovo di Bologna (Zuppi) per Matteo Salvini e la Lega:

– Non può essere solo perché Salvini è “sovranista “, Zuppi non conosce il significato di sovranismo secondo Salvini, altrimenti avrebbe prima definito cosa è il sovranismo malvagio da combattere. Ma non lo ha mai fatto.

– Non può essere solo perché Salvini è anti-mmigrazionista. E’ vero che Zuppi riporta a Riccardi di Sant’Egidio che si sta potenziando grazie a ciò, ma Zuppi è anche un cardinale, candidato a fare il papa, non può non spiegare cosa causa le migrazioni e perché dobbiamo sostenerle. Non può non spiegare come possiamo gestirle, per il bene degli emigrati stessi, ecc. Lascerebbe pensare che è fautore o co-autore del progetto di realizzare un sincretismo religioso e il meticciato, senza spiegarne i benefici.

– Non può essere solo perché Salvini è anticomunista, non esistendo più il comunismo se non in America Latina; manifesterebbe troppo esplicitamente il suo pensiero pro Teologia della Liberazione (che, in più, non conosce ).

– Non può essere solo perché Salvini mostra il Rosario, dimostrerebbe che teme gli esorcismi…

– Non può essere perché Salvini non ha affetto e stima per Obama e Clinton, riaccenderebbe il famoso sospetto sull’utilizzo dei fondi dell’Obolo di San Pietro a favore della campagna elettorale della Clinton.

– Non può essere perché Salvini si mette a ridere quando vede Greta e legge che il Papa, Greta e Carlin Petrini, salveranno il mondo. Si mettono a ridere tutti, mica solo Salvini…

– Non può essere perché Salvini alza gli occhi la cielo quando legge del Sinodo Amazzonico, degli idoli in S. Maria Traspontina, ecc. Lo fanno tutti, persino dietro le mura vaticane.

– Neppure può essere perché Salvini frequenta occasionalmente il card. Burke, che ha firmato i Dubia.

No non può essere per queste ragioni, sarebbe troppo evidente che per ragioni di Conclave, Zuppi stia cercando consensi nel mondo che odia la Chiesa, il cattolicesimo, le Verità evangeliche, cioè nel mondo che vorrebbe governare definitivamente la Chiesa stessa. Capisce Tosatti perché son ancora confuso?

≈≈≈

Ci sono due decisioni che qui su Marte ci aspettiamo vengano prese nel vostro Paese, per il bene di tutti.

– Che un gruppo di Cardinali e Vescovi, con il consenso del Papa Emerito, abbia il coraggio di sfiduciare pubblicamente l’attuale governo della chiesa (non parlo di scisma ), spiegandone con chiarezza le ragioni (talmente evidenti ormai da non necessitarne troppe).

– Che un prossimissimo nuovo governo del vostro paese dia un ultimatum a Bruxelles (ed alla Germania, alla Francia) affinché permetta al vostro paese di risolvere i suoi problemi economici e riprendere a crescere. Oppure minacci, con la volontà di concretizzarla, la scelta inequivocabile di lasciare questa Europa (che non è l’Europa auspicata), costi quel che costi.

E certo non costerà di più di quanto stia costando oggi. In gioco c’è la vostra vita, quella dei vostri figli e nipoti, non i vostri conti in banca. Ci son tanti modi e alleanze per cautelarsi, accordi monetari con altri paesi forti….ecc.

– Se poi questo governo volesse strafare, romperebbe i Patti Lateranensi, esproprierebbe ( con beneficio di inventario, visti gli ultimi tempi di mala gestione…) i beni della Chiesa e realizzerebbe il sogno francese da 800 anni: regalare a Macron l’attuale Chiesa, permettendo ai francesi di avere la Chiesa (questa Chiesa ) in Francia. Versailles è già pronto, la nuova Bibbia laica, anche.

C’è un nuovo <grido di dolore che ormai si ode da tutte le parti>, è quello degli italiani e dei cattolici.

Qualcuno lo ascolta oltre noi marziani?

§§§

