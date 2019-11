PG: MEGLIO NON FARE DOMANDE AL PAPA, MAGARI NON FOSSE CATTOLICO…

Carissimi Stilumcuriali, buona domenica. Ho ricevuto ieri sera una riflessione da parte di Pezzo Grosso; e ho scoperto casualmente che anch’egli, come Osservatore Marziano, si trova in questi giorni nella penisola iberica, anche se a nord (mentre da quello che ho compreso Osservatore Marziano dovrebbe godersi le meraviglie di Siviglia e dell’Andalusia. Ma questo ha poca importanza: l’interessante è che Pezzo Grosso, leggendo La Razon ha scoperto che Osservatore Marziano aveva ragione, ormai i giornali, o almeno alcuni, quelli non completamente asserviti e proni, si permettono di fare dell’ironia sul Pontefice regnante. Che sia un primo timido segno di risveglio di dignità della categoria? Non ho molta fiducia, ma chi vive sperando muore cantando, e come diceva quello lì spes contra spem…buona lettura.

§§§

Meglio non fare domande al papa. scopriremmo che “anche il papa non è cattolico”. Lo fa capire Alfonso Ussia su La Razon.

Caro Tosatti, ho appena letto Osservatore Marziano che ha rilevato gli ironici dileggiamenti al Papa da parte di un giornale italiano e uno spagnolo.

Anch’io son nel nord della Spagna per un convegno e ieri ho letto un altro articolo su un altro giornale (La Razon, quotidiano conservatore direi), che ritengo persino più ironico di quello di ABC.

Questo articolo mi è parso una “correzione” finissima e durissima a Bergoglio, sulla quale molti giornalisti italiani dovrebbero riflettere.

Mi permetta di sintetizzarla (la traduzione è naturalmente mia).

L’articolo è titolato “ Meglio non fare domande…” ed è scritto, con sofisticata ed arguta ironia, da un famosissimo intellettuale spagnolo: Alfonso Ussia.

L’articolo inizia spiegando che dopo Tailandia e Giappone il Papa andrà finalmente nella sua amata Argentina, ora che “i suoi” amici peronisti (il nuovo presidente Fernandez è ectoplasma della precedente presidenta Kirchner) han recuperato il potere, visto che con il presidente di prima, Macri, sua Santità non andava d’accordo.

Durante il viaggio una giornalista spagnola chiede al Papa, in modo indiretto, tipo trabocchetto, se andrà anche prima o poi, in Spagna.

Ussia spiega che “questo papa ha deciso che andare in Spagna è una buffonata noiosa “ ( un tostòn) spiegando, con una ironia insuperabile, che la Spagna non può esser interessante per Bergoglio; e questo per molte, troppe ragioni.

In primo luogo perché è una nazione di santi e di martiri, da Sant’Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù a Santa Teresa d’Avila, fondatrice del Carmelo, passando per San Giovanni della Croce, Fray Luis de Leon e molti altri ancora.

Che tutti questi Fondatori di ordini religiosi, per Bergoglio, fossero di Bangkok?

Poi la Spagna era molto amata da Juan Pablo II (che la proclamò la Terra di Maria) e da Benedetto XVI che nell’incontro con i giovani vide in loro i milioni di cattolici del futuro.

Poi, esteticamente non potrebbe piacergli, perché in Spagna prevalgono le architetture di chiese preromaniche, romaniche e gotiche che si innalzano a Dio.

Ma soprattutto Bergoglio non può amare la Spagna perché gli spagnoli hanno evangelizzato l’America Latina, circostanza che lui considera una intollerabile sopraffazione culturale, sociale ed economica di una cultura primitiva, pagana, animista, che ama la natura e la protegge, differentemente dai cattolici. Come il sinodo amazzonico ha cercato di dimostrare.

Come giustamente dice Osservatore Marziano nel precedente blog, Bergoglio vuole missionari che ascoltino, imparino e tornino nella loro patria a evangelizzare i cristiani portando loro messaggi pagani. Che palle!!

§§§

