RAGGI CENSURA, TAR AVALLA. USUALE FOLLIA GIUDIZIARIA. AIUTATE PRO VITA.

Marco Tosatti

Il Tribunale Amministrativo del Lazio (TAR) su istanza del Comune di Roma ha censurato Michelino, l’immagine del bambino nel grembo accompagnata da alcune frasi scientifiche puramente esplicative affermando che si tratta di “violenza semantica” e che provocherebbe “uno smodato impatto emotivo”. Il sindaco peggiore della storia di Roma, compreso quello che era anche Imperatore e giocava incautamente con i cerini aveva censurato questo manifesto.

E il Tribunale amministrativo le ha dato ragione, dimostrando una volta di più che il primo gravissimo problema di questo sciagurato Paese sono i magistrati; e che quando finalmente verrà fatta una riforma che comporti la dismissione di un buon numero di toghe sarà sempre troppo tardi. Stilum Curiae è lieto di pubblicare quello che dice Toni Brandi, Presidente di Pro Vita e Famiglia Onlus.

§§§

Il Tribunale amministrativo del Lazio ha condannato il nostro bambino nel grembo, Michelino, al silenzio.

Proprio cosi’…

Il Tribunale, con sentenza n. 12662/19, ha respinto il ricorso proposto da Pro Vita e Famiglia contro il diniego da parte del Comune di Roma all’affissione di manifesti che ritraevano l’immagine di un bambino in grembo.

In pratica, il Comune di Virginia Raggi aveva deciso di censurare le nostre affissioni prolife, noi abbiamo fatto ricorso al Tar, e il Tribunale ha dato ragione alla Raggi.

La motivazione del Tribunale? Perche’ rappresentare un feto nel grembo, accompagnato da frasi vere e scientifiche (tipo: “Tu eri cosi’ a 11 settimane, tutti i tuoi organi erano presenti”, ecc.) supererebbe “i limiti della violenza semantica” e provocherebbe uno “smodato impatto emotivo”!

Quando abbiamo letto la motivazione non potevamo credere ai nostri occhi: e’ “violenza semantica” affermare alcune verita’ sulla vita prenatale?? Questo e’ il manifesto censurato…

Si possono pubblicare affissioni volgari, talvolta quasi pornografiche, o che invitano al consumo di marijuana, ma non quelle che rappresentano un bambino nel grembo materno.

Dobbiamo dirti la verita’: abbiamo avuto la tentazione di “arrenderci” alla censura e concedere la vittoria alla Raggi, perche’ sebbene sia possibile ricorrere contro la decisione del Tar, l’appello al Consiglio di Stato e’ costosissimo.

Poi abbiamo capito che non lo dovevamo fare solo per noi ma per tutti: per tutte le altre associazioni, per cittadini come te, per qualsiasi persona di buona volonta’ che in futuro vorra’ manifestare per la vita e per la famiglia…

Infatti, se passa il principio per cui un Comune puo’ censurare manifesti e altre manifestazioni del pensiero perche’ le giudica ideologicamente sgradite (magari con la scusa di “violenza semantica”) allora la liberta’ di tutti e’ in pericolo.

Per questo dobbiamo ricorrere al Consiglio di Stato. Sono necessari pero’ circa 15 mila euro per coprire le spese legali e avere una speranza di vincere la guerra contro il Comune di Roma e contro la censura.

Se non ricorriamo al Consiglio di Stato abbiamo perso e il Comune di Virginia Raggi avra’ vinto: a Roma si rischiera’ di non poter piu’ manifestare in difesa dei bambini nel grembo o per altri valori sgraditi al potere politico di turno. Altri Comuni potranno seguire l’esempio della Capitale…

Se ricorriamo, abbiamo la possibilita’ di sconfiggere la censura e difendere la liberta’ di tutti. Una sentenza favorevole del Consiglio di Stato orienterebbe la giurisprudenza in tutta Italia! I nostri legali hanno studiato il caso e ci sono discrete possibilita’ di vittoria.

Michelino” (cosi’ abbiamo nominato il bambino in grembo dei nostri manifesti) non puo’ essere censurato: rappresenta tutti i bambini nel grembo che non hanno voce ma che possono farsi sentire grazie a noi, grazie a te.

Ti ringraziamo in anticipo per tutto quello che potrai fare,

Antonio Brandi

Presidente di Pro Vita e Famiglia Onlus

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

ANCHE SU VK.COM – CERCATE

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Tag: brandi, michelino, pro vita, raggi, tar



Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482