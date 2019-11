OSSERVATORE MARZIANO: I GIORNALI ORMAI DILEGGIANO IL PAPA?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Osservatore Marziano ha fatto una puntata sul nostro pianeta, e in particolare nella penisola iberica. Ha continuato a seguire però gli avvenimenti papalini, e in particolare il modo in cui i giornali hanno riferito del viaggio del Pontefice in Tailandia e del caso Zanchetta, il vescovo “protetto” speciale del Pontefice, rifugiato in Vaticano e accusa di abusi verso seminaristi (il Vaticano e il Pontefice erano al corrente dal 2015, per una denuncia firmata da cinque prelati…). Buona lettura.

§§§

Ormai, a parte Repubblica, Avvenire e La Stampa (per non parlare, ovviamente del Torniellesco Vatican Insider), molti quotidiani, questo papa lo dileggiano, ironizzando come possono.

Querido Tosatti, sono in missione ufficiale in Spagna. Ho letto sul suo blog le forti e coraggiose dichiarazioni di mons. Viganò, ci compiacciamo che ci sia ancora un prelato come lui.

Sa che ho l’impressione che ormai su Bergoglio i giornali si stiano scatenando quasi simbolizzandolo come personaggio ridicolo per la pagina ironica del giornale?

Faccio due esempi. Su ABC (quotidiano spagnolo conservatore) a pag. 8 un’intera pagina con foto gigante a colori che lo ritrae con il patriarca buddista della Tailandia mentre, spiega ABC,: <pregano insieme nel tempio di Wat Pho di Bangkok>.

Ma la sottile ironia di ABC non possiamo perderla. Scrive subito dopo che Bergoglio, oltre che pregare insieme, ha avuto l’occasione di far scoprire ai tailandesi il profumo di incenso che arde nelle cerimonie cristiane, ben diverso da quello buddista.

Poi ABC scrive che davanti a un migliaio di credenti cattolici (0.58% della popolazione) ha impartito una <catechesi di carattere sociale sulla prostituzione turistica a Manila> .(Mah!? ‘sti credenti arrivavano da tutte le parti, Filippine, Vietnam e Cina per sentire il Papa e lui parla di turismo sessuale??).

Ma non basta, ABC conclude spiegando che il Papa ha fatto la stessa denuncia davanti al primo ministro – con l’umiltà – (boh?) <dei primo missionari che più di tre secoli prima vennero in Siam portatori del Vangelo, ma non erano (spiega Bergoglio) “mercenari della fede, bensì mendicanti”>.

Cioè erano andati “in uscita “ in Siam, non per evangelizzare, bensì per imparare dai siamesi e per mendicare parole di vita eterna??

C’è da non credere alle proprie orecchie!

Su una forma di ironia più sottile modello italico, anche il Corriere della Sera di oggi non lo risparmia (forse inconsapevolmente). A pag. 17,in alto, titolo e 6 colonne: “Il caso Zanchetta. Abusi sessuali, chiesto l’arresto dell’ex vescovo”. (Argentino, amico di Bergoglio, vive a santa Marta sotto protezione del Papa, il quale gli ha affidato persino la gestione dell’APSA. Forse per trasformare gli immobili in “casini”?).

Ma il Corriere si affretta anche a spiegare che “Il mondo conservatore in questi mesi ha più volte usato il caso Zanchetta per attaccare il Papa”.

Amici miei, non tengo più il basso ventre!

Ma attenzione, appena sotto questo articolo la foto del Papa in Tailandia che stringe la mano al Re, con la seguente didascalia: “Il Papa: Porre fine al turismo del sesso”.

Chissà forse il re della Tailandia ha pensato che si riferisse al caso di mons Zanchetta, sentendo far riferimenti a reati sessuali.

Mah !.Tosatti, dica a mons. Vigano che oltre a minacciare la sopravvivenza della chiesa cattolica, questo Papa sta facendo concorrenza a Crozza…

OM

§§§

