IRLANDA. IPOTESI, LEGALIZZARE L’INCESTO (MA SENZA GRAVIDANZA…).

Marco Tosatti

Dopo la battaglia sull’aborto, in Irlanda i paladini delle nuove frontiere della sessualità si muovono in direzioni inesplorate: la Commissione di Riforma Legale sta esaminando il problema dell’età del consenso fra partners di una relazione sessuale, e fra le pieghe dei lavori fa capolino la legittimazione dell’incesto. Il portavoce della commissione il docente di diritto National University of Ireland,Tom O’Malley, in un’intervista all’Irish Times ha detto che “La commissione esaminerà anche la legge sull’incesto, che criminalizza i rapporti sessuali vaginali tra parenti di sangue”.

Attualmente un rapporto sessuale tra un fratello e una sorella adulti, anche se non vi è alcun rischio di gravidanza, rappresenta un crimine. “Ci si potrebbe chiedere se tale condotta dovrebbe essere criminale”, ha detto il docente di diritto, che ovviamente fa parte della Commissione. Da quello che si capisce, la sua tesi sembra essere che la criminalizzazione dell’incesto dovrebbe fermarsi laddove “dove non c’è rischio di gravidanza”. La logica della tesi risiede nel fatto che in un rapporto fra consanguinei esiste il pericolo che venga al mondo un bambino con qualche disabilità dovuta proprio alla consanguineità.

L’intervista ha già suscitato reazioni e commenti. Scrive – ironizzando – un sito: “Per troppo tempo i fratelli e le sorelle irlandesi (e, si suppone, fratelli e fratelli e sorelle e sorelle) hanno dovuto nascondere la loro lussuria l’uno per l’altro, timorosi di sentire bussare alla porta il bastone pastorale di ficcanaso religiosi che vorebberoo perseguirli per aver mostrato un eccesso di amore tra fratelli”.

Altri fanno notare che prima della legge, l’incesto è un qualche cosa che viene rifiutato nella maggior parte delle culture: “Come hanno sottolineato gli psicologi dell’Università di Miami Debra Lieberman e Adam Smith in un recente articolo sulla rivista Current Directions in Psychological Science, gli umani hanno meccanismi sociali e psicologici per scoraggiare l’incesto. Con pochissime eccezioni, i matrimoni tra fratelli e sorelle e tra genitori e figli sono proibiti in ogni cultura umana. Il principale meccanismo psicologico anti-incesto è una risposta di disgusto. L’idea del sesso con mamma o papà o fratello o sorella è sconvolgente per la maggior parte delle persone. Lo psicologo Jonathan Haidt ha scoperto che quasi tutti sono respinti dalla prospettiva del sesso fratello-sorella, anche in situazioni ipotetiche in cui non vi è alcuna possibilità di gravidanza”. In effetti, uno dei pochi studi presenti su questo argomento sembra indicare che l’incesto tra fratelli sia potenzialmente un indicatore chiave di maltrattamenti subiti durante l’infanzia.

Uno dei punti sottolineati da chi vorrebbe abolire il divieto legale è che i divieti sulle cose sarebbero efficaci solo se possano essere applicati. L’idea è che se un fratello e una sorella commettono un incesto consensuale, questo sarebbe quasi impossibile da scoprire, e ancora più difficile da provare.

La risposta di chi vuole mantenere la situazione attuale è che le nostre leggi, in realtà, non esistono semplicemente per poter essere applicate. Spesso le nostre leggi sono poco più che affermazioni su ciò che è e non è accettabile nella società. Quindi abolire la dichiarazione legale sull’incesto, è togliere una buona parte dell’argomento contro di essa. Se sei qualcuno abbastanza sfortunato da trovarti sotto pressione da parte di un parente, e sei oggetto di abusi emotivi sessualmente aggressivi, non sei più in grado di dire “è illegale”.

La legge ci fornisce potenti segnali morali su quale tipo di comportamento è e non è accettabile. L’effetto netto di questa proposta specifica è di rendere l’incesto più moralmente accettabile.

