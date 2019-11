FINANZE SENZA PACE. IL GIALLO DELLE DIMISSIONI DI BRULHÄRT DALL’AIF.

Marco Tosatti

Finanze senza pace, in Vaticano. È di ieri la notizia che non verrà rinnovato il mandato a René Brulhärt, il presidente dell’Autorità d Informazione Finanziaria, giunto alla scadenza del mandato quinquennale. Il successore verrà annunciato subito dopo il ritorno del Pontefice dal viaggio in Estremo Oriente, Thailandia e Giappone.

In Vaticano si parla di un udienza di Brulhärt dal Pontefice, nei giorni precedenti l’annuncio, dai toni tutt’altro che sereni e idilliaci. A un’agenzia internazionale il Presidente ha detto di non aver dato la sua disponibilità alla conferma. Cioè, in pratica avrebbe dato le dimissioni.

Che secondo quanto ci risulta da ottime fonti, sarebbero state quanto meno incoraggiate.

Brulhärt è un avvocato esperto di finanza. Ha assunto un ruolo importante quando, subito dopo l’attentato alle Torri Gemelle, Stati Uniti ed Europa hanno deciso una stretta severa sui flussi economici, e di conseguenza sui paradisi fiscali. Ne è nata la necessità per alcuni Paesi: Svizzera, Lussemburgo e Lichtenstein di trovare esperti che potessero quadrare il cerchio: mantenere lo status di luogo franco o semi franco per gli investimenti di questi paradisi, e nello stesso tempo modellare la situazione in maniera che i paradisi non venissero soggetti a curiosità o penalizzazioni invasive. Brulhärt è lo specialista di questo genere di operazioni.

Nel 2012 – dopo che fu modificata a loro insaputa la legge che Nicora e Gotti tedeschi avevano creato per far diventare più bianche della neve le transazioni finanziarie vaticane, Brulhärt entrò nel cerchio delle Mura, e nel 2014 divenne presidente dell’organismo di controllo, l’AIF.

Tempo fa Brulhärt è stato indicato come coinvolto in uno scandalo finanziario in Svizzera, per questioni legate al riciclaggio. La Sala Stampa della Santa Sede ha smentito “René Brülhart non è accusato o soggetto ad alcun procedimento penale, né direttamente né indirettamente, in Svizzera o in altri Paesi”.

Brülhart è presidente della Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) e, chiarì l’allora portavoce, “non avendo un ruolo esecutivo, nella sua funzione non è coinvolto nelle attività operative di vigilanza e di intelligence finanziaria”.

Secondo il quotidiano, il presidente di AIF era coinvolto in uno scandalo finanziario in Malesia, motivo per il quale gli erano stati sequestrati dei conti in Svizzera da parte della Procura elvetica.

Nelle settimane passate l’AIF è entrata direttamente nella tempesta. Il suo direttore, Tommaso Di Ruzza, genero dell’ex governatore della Banca d’Italia, Mario Fazio, è stato sospeso dall’incarico su iniziativa della magistratura vaticana, insieme ad altri tre laici e a mons. Mauro Carlino, responsabile della sezione economica della Segreteria di Stato, e già segretario dell’allora Sostituto, il card. Angelo Becciu. Il tutto per un affare immobiliare compiuto dalla Segreteria di Stato, a Londra, in Sloane Avenue (gli ex magazzini Harrod’s)

e per cui indaga, oltre a quella vaticana, anche la magistratura italiana. Sembra infatti che l’immobile sia stato venduto al triplo del suo valore reale dal brasseur d’affaires collegato agli ecclesiastici. E poco dopo c’è stata una dichiarazione certamente molto singolare, visto che le indagini sono ancora aperte. L’Aif ha fatto pubblicare un comunicato in cui ha ribadito la sua “piena fiducia” nel direttore Tommaso Di Ruzza, che insieme ad altri quattro dipendenti della Santa Sede è oggetto di inchiesta. “Il Consiglio direttivo ha stabilito: in primo luogo, che l’attività svolta dall’Aif e dal suo direttore era di natura strettamente istituzionale e condotta in conformità con lo Statuto dell’Aif. In secondo luogo, che nell’esercizio della sua funzione istituzionale, né il direttore né alcun altro dipendente dell’Aif hanno svolto in maniera inadeguata la propria funzione o tenuto qualsiasi altra condotta impropria”. In pratica Brulhart chiudeva le indagini per conto proprio.

Ma perché Brulhärt ha dato le dimissioni? Le ipotesi – perché di ipotesi si tratta – sono molteplici. Il Pontefice l’ha giudicato che il personaggio – sia per le voci di scandali, sia per questa presa di posizione irrituale – non facesse più al caso, e come in altre occasioni ha prodotto la decisione.

Brulhärt è in realtà uno degli ultimi frutti della gestione dell’ex Segretario di Stato, il cardinale Tarcisio Bertone; il cui interesse per tutto ciò che è economico e finanziario è ben noto. La nuova gestione forse non ha interesse ad avere in un ruolo di tanta responsabilità una persona dotate di queste caratteristiche.

Infine, posto che sembra che le finanze vaticane siano soggette a terremoti, e in particolare in questo periodo, con il palazzo di Sloane Avenue che oscilla pericolosamente sulla testa di monsignori e cardinali, potrebbe essere che Brulhärt abbia preferito salutare e uscire, prima che qualche pilastro o cornicione lo sfiori? Il ragazzo non è certamente un pivellino.

Sarà molto interessante vedere chi sarà il suo successore, per capire quale grado di reale trasparenza si vorrà avere nelle finanze vaticane. E cioè se all’AIF andrà qualcuno di non manovrabile e non influenzabile (un Pignatone finanziario, per intenderci) oppure una figura più accomodante, sensibile alle voci che provengono dai Palazzi.

Un ultimo dettaglio. Ci dicono, e sono buone fonti, che il Pontefice regnante si è pentito delle dimissioni richieste impulsivamente e su suggerimento di chissà quale spirito vaticano maligno al generale Domenico Giani. L’avrebbe ricevuto in udienza privata qualche giorno fa, e gli avrebbe proposto un incarico importante, che Giani, giustamente, visto che non rientrava nelle sue competenze, avrebbe cortesemente declinato. Follie di Monarchi.

