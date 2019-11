LA PREGHIERA DI UN MINUTO. UN’IDEA CHE NASCE DA FATIMA E DA LISBONA.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, nei giorni scorsi un amico – non mi ricordo se su Facebook, o su quale altro social – mi ha mandato quello che state per leggere. In effetti non è importante quale sia la fonte; mi ha colpito, per la sua immediatezza, e praticabilità, e ho pensato che forse piacerebbe anche a voi. Buona lettura.

§§§

Carissimi, traduco letteralmente il messaggio che mi è arrivato dagli amici di Fatima e Lisbona.

È un impegno minimo e penso che si possa aderire.

“Cari fratelli, sorelle, amici, amiche……..

mai abbiamo avuto ogni giorno così tanta insicurezza, un mondo così sofferente per l’oppressione di tanti governi, per tanti vizi, crimini, corruzione, violenza, abusi e paura per il futuro dei nostri giovani.

Ho per voi un’idea sensazionale e straordinaria:

Durante la Seconda Guerra Mondiale, un consigliere del primo ministro Winston Churchill organizzò un gruppo di persone che, a un’ora stabilita, tutte le sere, si fermassero, qualunque cosa stessero facendo, per pregare in comunione per la pace, per la sicurezza e per le persone (risiedenti) in Inghilterra.

Fecero così tutti i giorni ed era come se la città rimanesse sospesa, tale era il potere della preghiera.

Il risultato era così prodigioso che, in poco tempo, cessarono i bombardamenti!!!

Adesso noi stiamo organizzando nuovamente, un gruppo di persone di differenti nazionalità,che preghino un minuto per la sicurezza dei nostri paesi, per la fine dei problemi che ci opprimono e ci angustiano e perché Dio guidi le decisioni dei nostri governanti.

Ci incontreremo nei seguenti orari:

*Espanha 16:00 hrs.*

*Portugal 15:00 hs*

*Ilhas Canárias 15:00 hrs*

*Costa Rica 20 hrs.*

*Colômbia 19 hrs.*

*Nicarágua 20 hrs.*

*Equador 19 hrs.*

*Guatemala 20 hrs.*

*México 20 hrs.*

*Panamá19 hrs.*

*Honduras 18 hrs.*

*El Salvador 20 hrs.*

*Venezuela 18 hrs.*

*Uruguai 17 hrs.*

*Paraguai 17 hrs.*

*Brasil 18 hrs.*

*Argentina 17 hrs.*

*Chile 17 hrs.*

*Italia 16 hrs.*

Vi chiedo, per favore, di aderire a questa iniziativa. Ci fermeremo per un minuto tutti i giorni,negli orari indicati, per chiedere la pace nel mondo, perché abbiano fine i conflitti e si ristabilisca la tranquillità in tutte le nazioni della terra e perché le famiglie cerchino in Dio la loro sicurezza e salvezza.

Se comprendessimo l’enorme potere della preghiera, resteremmo sbalorditi.

Se puoi inviare questa richiesta ai tuoi contatti,possiamo ottenere un miracolo con la nostra preghiera.

Predisponi la sveglia sul tuo telefono ogni giorno,nell’orario stabilito per il tuo paese, e prega un minuto per la pace.

§§§

STILUM CURIAE È ANCHE SU TELEGRAM

@marcotosatti

e

ANCHE SU VK.COM – CERCATE:

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482