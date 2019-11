“MESSA A PUNTO”: UN LIBRO DI AURELIO PORFIRI SULLA LITURGIA

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il Maestro Aurelio Porfiri ha scritto un libro che certamente interesserà molti dei lettori. Un testo che presenta un commento delle varie parti della Messa soprattutto come si vengono a configurare nella forma ordinaria del rito romano. Un commento spesso disincantato, che ad alcuni potrebbe sembrare quasi irriverente. In realtà – come sa chi conosce Aurelio Porfiri – dietro a questo libro c’è un profondo amore per la liturgia e una sofferenza profonda nel vedere lo stato in cui essa si trova ai nostri giorni.

Don Enrico Finotti dice nella prefazione: “Il maestro Porfiri ha presente questa ‘magna regula’ della sacramentalità della liturgia e ripetutamente si pone la questione se in questo o in quell’altro caso si possa ritenere a sufficienza che attraverso quei riti s’elevi al Padre il culto «in spirito e verità» del Cristo e si operi la santificazione delle anime dei fedeli. Porsi un tale problema, davanti anche ad un elemento apparentemente trascurabile o marginale del rito liturgico, è questione di finezza teologica non comune e garanzia di serietà professionale, rara tra i cultori della liturgia. Ecco perché ho letto con gaudio interiore ed utilità pratica il libro del maestro Aurelio Porfiri. Ne rinnovo, perciò, la mia stima e ne propongo la lettura a molti fedeli, ma soprattutto ai sacerdoti, dai quali dipende la grave responsabilità di una celebrazione «piena, consapevole, e attiva» (SC14)”. Un testo per riflettere sul culmine e fonte della nostra vita di fede..

Dalla prefazione di don Enrico Finotti, ci sembra interessante riportare qualche brano:

“La lettura di questo singolare libro si presenta scorrevole, piacevole ed interessante. I grandi temi liturgici sono trattati partendo dal concreto modo di celebrare, che normalmente si incontra nelle nostre comunità cristiane. Tuttavia l’Autore non si limita ad un rilievo sociologico di ciò che avviene nelle chiese, ma indaga le cause dei molteplici abusi, che purtroppo continuano ad insidiare, quasi inconsciamente, sacerdoti e operatori liturgici. Il maestro Porfiri, infatti, rivela una non comune preparazione teologica e liturgica, affinata da una esperienza consumata in anni di servizio attivo e appassionata dedizione, soprattutto nell’ambito della musica sacra.

Credo tuttavia di cogliere tra le righe del testo, nei toni del linguaggio e nell’insistenza di determinate attenzioni, alcune direttrici fondamentali, che orientano il pensiero liturgico e le sagge osservazioni dell’Autore:

La continuità della liturgia romana nel flusso perenne della tradizione liturgica.

La liturgia non nasce oggi, né è frutto di sensibilità effimere, bensì viene dalle profondità dei secoli cristiani, risalendo con organico sviluppo fino agli Apostoli. La liturgia della Chiesa contemporanea è la medesima che la Chiesa ha sempre celebrato nel corso della sua storia bimillenaria. Anzi, la liturgia è, nella sua sostanza, il culto stesso che Cristo, il Figlio unigenito, innalza continuamente al Padre per mezzo dei suoi ministri e del suo popolo santo. Tale concetto imprescindibile – pone il maestro Porfiri in un atteggiamento costante di rispetto del linguaggio liturgico trasmesso dalla Chiesa, ben sapendo che hanno concorso ‘il cielo e la terra’ all’edificazione del ‘monumento’ liturgico, che ci è consegnato intatto per la nostra santificazione. Questa perenne continuità non può ridursi alla stretta sostanza dogmatica dei misteri sacramentali, ma deve estendersi a tutti quegli elementi che, sotto la mozione dello Spirito Santo, il carisma dei Santi e il genio degli artisti, hanno prodotto nelle provvidenziali circostanze e singolari contingenze che intessono la storia della Chiesa. Taluni apporti liturgici, anche se successivi nel tempo e lontani dalle origini, sono così intrinseci alla crescita dell’albero liturgico’, da non poter essere incautamente perduti o alterati senza offendere quel progresso di maturazione che lo Spirito Santo ha suscitato nel dogma, nel culto e nella disciplina universale della Chiesa”.

