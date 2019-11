UNA LETTERA DA MEDJUGORJE. UNO ZAMPILLO DI SERENITÀ. GRAZIE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, due giorni fa ho ricevuto questa lettera, e che voglio condividere con voi, perché in mezzo a tutte le perplessità, tristezze, sconcerti che viviamo ormai quasi quotidianamente mi è sembrata un sorso d’acqua pura, uno zampillo di serenità. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti,

Da un paio di giorni sono a Medjugorje in pellegrinaggio con mia moglie. Preghiamo per le tante persone che ce lo hanno chiesto, per la Chiesa, per i sacerdoti e per la conversione di tutte le persone che sono lontane dalla chiesa, amici e meno amici.

In questo momento, dopo l’adorazione del SS. Sacramento, al ritorno in pensione, ho pensato di scriverle dopo aver letto alcuni suoi post e , in special modo, quello di Akita.

So che il tema Medugorje può essere inopportuno per la delicatezza del momento che si sta vivendo, e non so se è opportuno parlarne sul suo blog. Questo lo vedrà lei, io voglio mandarle queste mie riflessioni perché a me hanno riempito il cuore di gioia e spero lo facciano anche con lei.

Consideri queste mie righe un regalo personale per lei, assieme ad una preghiera che farò domani durante la S. Messa, e ne faccia l’uso che meglio crede.

Con profonda stima.

In questo periodo di notizie che lasciano i cattolici perplessi, se non confusi, voglio inviarle qualche fotografia e qualche impressione che spero facciano piacere ai suoi lettori, almeno a quelli che, come me, meditando sulla fatidica domanda “ma il Figlio dell’uomo quando verrà troverà la fede sulla terra?”, tifano per il “remain”.

Bene, vogliamo dare qualche dispiacere a quelli del “leave” guardando quello che succede in una comunita e in una chiesa che, spero, possano sollecitare anche un suo commento.

Arrivando sul sagrato di questa parrocchia non si incontrano persone che chiaccherano nell’attesa di qualcuno in uscita o ingannando il tempo per evitare noiosi sermoni, si incontrano persone che non riescono , come me, ad entrare perche non vi è spazio…e non mi rigpferisco ai posti a sedere, bensì a quelli in piedi nei corridoi.

La situazione è leggermente migliore all’esterno dove ci sono un centinaio di panchine che, nonostante la pioggia incipiente sono ricolme di persone che ascoltano e pregano.

Sarebbe incredibile se fosse un giorno festivo e lo è oltremodo di più pensando che è venerdì, che è un giorno infrasettimanale, che si sta avvicinando la febbre del sabato sera e che quì mi sembra si siano tutti vaccinati per quel tipo di malattia.

Non so che cosa potrebbe dire un osservatore che venisse da Marte, ma credo che sicuramente noterebbe queste luci dell’Est, luci che illuminano di speranza un futuro incerto.

§§§

