PEZZO GROSSO SU CHIESA, SCANDALI E SOLUZIONE FINALE (DELLA CHIESA…)

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Pezzo Grosso ci ha mandato un commento a un’inchiesta che La Verità ha pubblicato oggi sugli scandali della Chiesa. È difficile, esaminando le cose lucidamente, non dargli ragione. Ah, se non vi ricordate a che cosa è dovuto il riscaldamento globale, secondo Gotti Tedeschi, vi diamo un suggerimento: pensate a quel residence caldissimo gestito da un signore in zoccoli, corna e coda…

§§§

Caro Tosatti, oggi La Verità ha deciso di svolgere un ruolo benemerito verso I cattolici dedicando due interi paginoni agli SCANDALI DELLA CHIESA (pag.14 e 15, di Rico e De Rold). Descrivendo le scelte sbagliate di Francesco, i giochi finanziari e le scalate al potere, facendo un ritratto suggestivo della Segreteria di Stato e una bella intervista a Aldo Maria Valli sul bluff del “povero papa circondato da cattivoni che remano contro di lui”. Nulla di nuovo per i lettori dei Stilum Curiae, anzi si direbbe persino che i due bravissimi colleghi di La Verità (Rico e De Rold) si siano ispirati a molti commenti fatti negli ultimi tempi, dai nostri amici RVC, Osservatore Marziano e Osservatore Vaticano.

Dalle due paginone emerge che questo papa sa scegliere i peggiori collaboratori, immaginabili per dar loro incarichi complessissimi e importanti (si pensi a Galantino, Bassetti, Ricca, Zanchetta…).

Non sa valutare l’operato e le persone da lui confermate in ruoli chiave (Becciu, Maradiaga, Parolin, il presidente Aif Brulhart,..).

Sa solo con grande abilità buttare le responsabilità sugli altri (Pell, Viganò,…).

Emerge ancora una volta, come emerge, sempre ancora una volta, dall’ultimo libro di Nuzzi, che è lui, Sua Santità, il vero problema ed origine di tutti gli altri problemi.

Pertanto dobbiamo tornare “back to the basic “, per capire perché tutto ciò sta succedendo.

E l’unica vera domanda è sempre la stessa: chi ha voluto Bergoglio Papa? Gli ambienti interni che oggi si autoimpongono in posizioni di responsabilità altissime? Per esempio Zanchetta? Per esempio Becciu? Quelli esterni della Bonino, Soros, Clinton? Queste son tutte domande cui può rispondere, e risponderà presto una sola persona: mons. Carlo Maria Viganò.

Ma non ci vuole molta fantasia per intuirlo

Ora però proporrei una breve, e necessariamente sintetica, riflessione, molto più seria di quanto non verrà fatta apparire dal commento in Stilum Curiae di qualche <spadaro camuffato>.

Tutto quello che sta accadendo mi pare voluto e gestito. La chiesa per suicidarsi e scomparire deve diventare povera, di dottrina e di risorse. Esattamente quello che da sette anni sta facendo.

Se volessimo immaginare quello che potrebbe fare un <potere> che voglia far sparire una struttura bimillenaria come la Chiesa in soli sette anni, potremmo tentare, ma senza riuscirci appieno.

Potremmo immaginare che negherebbe la Verità, simulando di volerla difendere.

Potremmo immaginare che si impegnerebbe a trasformare la fede in qualcosa solo di tangibile concreto reale: per esempio in una etica socialmente utile.

Potremmo immaginare che deformi e confonda immediatamente i Sacramenti, la liturgia della Messa. Ecc.

Potremmo immaginare tutto quello che già sta succedendo da 50 anni dopo il Concilio Vaticano II e quello che questo pontificato sta talmente genialmente accelerando, da privarci persino dell’uso della fantasia: non abbiamo bisogno di immaginare, basta osservare quel che succede.

Peraltro se la salvezza è un diritto della natura umana e siam già tutti salvi, se le religioni sono tutte uguali, se la Chiesa deve “uscire” e limitarsi ad ascoltare e imparare e non deve più fare magistero e evangelizzazione (come è assolutamente evidente nello spirito di questo pontificato), la chiesa non serve più a nulla.

Se non serve a nulla deve venir liquidata.

Per questo il Papa ha più volte detto che vuole una chiesa povera.

E povera lo diventa perdendo credibilità e ruolo, come le due paginone di oggi su La Verità dimostrano.

Trasformandosi in Onlus per non evangelizzare più, “l’evangelizzazione” nuova, la conversione gnostico-maltusiano-ambientalista , finalmente potrà trionfare.

E come ha scritto Gotti Tedeschi in “Un mestiere del diavolo”, si capirà a che cosa è dovuto il <riscaldamento globale >.

§§§

