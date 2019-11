VATICANO, SALA STAMPA. FACEBOOK CENSURA L’EX N. 2. PERCHÈ? MISTERO.

Marco Tosatti

Facebook si conferma ancora una volta, e sempre di più, come un luogo di censura – non solo politica, ma anche oggettivamente stravagante – e di illibertà. Ora, nessuno contesta a un sito “privato”, anche se la funzione pubblica ne è ormai evidente, di applicare criteri anche arbitrari al suo interno. Però in questo caso la gestione deve essere chiara, per onestà verso se stessi e gli altri; indicare un minimo di limiti e margini per gli utenti.

Diciamo tutto questo perché abbiamo ricevuto una comunicato, che vi riportiamo, da un vecchio amico e collega, Vik van Brantegem.

Per l’ennesima volta Facebook blocca il mio profilo personale (e il mio accesso alle Pagine e Gruppi che gestisco), senza darmi alcuna informazione sui motivi e senza rispondere alla mia rimostranza, e senza che i miei contatti vengono a saperlo.

Vik van Brantegem

Ma chi è Vik van Brantegem? È un signore di una certa età, che ha lavorato per diversi lustri come assistente della Sala Stampa della Santa Sede. Ha avuto per un lungo periodo il compito di organizzare e gestire i giornalisti e i fotografi accreditati che seguivano i viaggi di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Era l’uomo di contatto con i responsabili della gestione dell’informazione dei governi dei Paesi visitati. Insomma, tutt’altro che una testa calda, un estremista, un personaggio turbolento e pericoloso.

Però, misteriosamente, i gestori di Facebook decidono di bloccare il suo profilo personale senza uno straccio di spiegazione – e se non di trasparenza e democrazia, mr. Zuckerberg e suoi scagnozzi, qui si tratta di buona educazione.

Ma forse il problema sta nei gruppi di cui è amministratore, o in cui è coinvolto, ci si può chiedere. Così abbiamo chiesto a Vik van Brantegem di dirci quali sono. Eccoli:

Korazym.org

https://www.facebook.com/korazym.org/

Pagine di cui sono uno degli amministratori

La Real Casa di Borbone delle Due Sicilie

https://www.facebook.com/La-Real-Casa-di-Borbone-delle-Due-Sicilie-2359905850717521/

Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio – Duca di Calabria https://www.facebook.com/ordinecostantinianoitalia/

Gruppi di cui sono uno degli amministratori

Amici Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio – Duca di Calabria https://www.facebook.com/groups/281832679007669/

Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio – Ramo Spagna https://www.facebook.com/groups/68255518697/

Non ci sembra che da questi gruppi emergano problemi. E se consideriamo che su Facebook sono presenti spesso e volentieri messaggi violenti, insultanti, blasfemi e volgari, il punto interrogativo si fa sempre più grosso.

Personalmente, credo che sia l’ora di trovare delle forme alternative di comunicazione, tramite altri canali meno totalitari e ideologicamente orientati e oppressivi. Ma nel frattempo, posto che Facebook si presenta come uno spazio di libera condivisione delle idee speriamo che qualcuno abbia la decenza di rispondere a Vik van Brantegem.

