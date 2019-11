RIPARAZIONE PER IL SINODO DELL’AMAZZONIA. FSSPX ITALIA, DIGIUNO E MESSE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, abbia ricevuto, e volentieri rilanciamo questo comunicato della Fraternità Sacerdotale San Pio X, relativo al Sinodo dell’Amazzonia, e soprattutto agli eventi ad esso collegati che hanno creato – per dire poco – perplessità, sconcerto e dubbi in molti cattolici. Ci riferiamo al rito nei Giardini Vaticani, con prosternazioni di religiosi durante rituali indigeni, le cerimonie che si sono svolte a Santa Maria in Traspontina, dove si sono viste le statue della “Pachamama” al centro della chiesa, circondate da candele, come se si trattasse di una qualche immagine sacra. Ecco il comunicato:

Comunicato del Superiore generale in occasione del sinodo dell’Amazzonia

Sabato 9 novembre: giornata di digiuno; Domenica 10 novembre: Messa di riparazione seguita dal canto/recitazione delle Litanie dei Santi.

Cari membri della Fraternità,

Il recente sinodo dell’Amazzonia è stato teatro di spettacoli esecrabili in cui l’abominazione di riti idolatrici è entrata nel santuario di Dio in modo inedito e impensabile. Dal canto suo, il documento finale di questa assemblea turbolenta attacca la santità del sacerdozio cattolico, spingendo all’abolizione del celibato ecclesiastico e al diaconato femminile. In verità, i germi dell’apostasia, che il nostro venerato Fondatore, mons. Marcel Lefebvre, aveva sin da subito visto all’opera nel Concilio, continuano a portare i loro frutti con una efficacia rinnovata.

In nome dell’inculturazione, degli elementi pagani s’integrano sempre di più nel culto divino e si constata, ancora una volta, come la liturgia del Vaticano II vi si presti perfettamente.

Di fronte a tale situazione, noi chiamiamo tutti i membri della Fraternità ed i terziari ad una giornata di preghiera e di penitenza riparatrice, perché non possiamo rimanere indifferenti davanti a simili assalti contro la santità della Chiesa nostra Madre. Chiediamo che sia osservato il digiuno in tutte le nostre case sabato 9 novembre prossimo. Invitiamo tutti i fedeli a fare altrettanto ed incoraggiamo i bambini ad offrire preghiere e sacrifici.

Domenica 10 novembre 2019 ogni sacerdote della Fraternità offrirà una Messa di riparazione, e in ogni cappella saranno cantate, o recitate, le litanie dei Santi, tratte dalla liturgia delle Rogazioni, per chiedere a Dio di proteggere la sua Chiesa e di risparmiarle i castighi che simili atti non possono mancare di attirare. Invitiamo caldamente tutti i sacerdoti amici e tutti i cattolici che amano la Chiesa a fare altrettanto.

Ne va dell’onore della Chiesa romana, fondata da Nostro Signore Gesù Cristo, che non è una fiera idolatra e panteista.

Don Davide Pagliarani Superiore generale

Menzingen, 28 ottobre 2019 Festa dei Santi Simone e Giuda

Messe celebrate dalla Fraternità San Pio X domenica 10 novembre 2019

Piemonte

www.fsspx.it – www.fsspx.news

MONTALENGHE (TO): Priorato San Carlo Borromeo – Via Mazzini, 19. Domenica e festivi alle 8.30 (per informazioni: 011.983.92.72 – montalenghe@sanpiox.it).

TORINO: Cappella Regina del S. Rosario – Via San Quintino 21/G. Domenica e festivi alle 11.00

Veneto

LANZAGO DI SILEA (Treviso): Priorato San Marco – Via Matteotti, 24 (Capella al n° civico 16). Domenica e festivi alle 10.30 (per informazioni: 0422.17.810.17 – silea@sanpiox.it).

Emilia Romagna

FERRARA: Oratorio Sant’Ignazio di Loyola – Via Carlo Mayr, 211. Domenica ore 10.30 (per informazioni: 0422.17.810.17 – silea@sanpiox.it).

RIMINI (fraz. Spadarolo): Priorato Madonna di Loreto – Via Mavoncello, 25. Domenica ore 8.00 e 10.30 (per informazioni: 0541.72.77.67 – rimini@sanpiox.it).

Toscana

LUCCA: Cappella San Giuseppe – Via Angelo Custode, 18. Domenica ore 10.00 (per informazioni: 06.930.68.16 – albano@sanpiox.it).

Umbria

VIGNE DI NARNI (TR): Consolatrici del Sacro Cuore – Via Flaminia Vecchia, 20. Domenica ore 8.00 e 10.30 (per informazioni: 0744.79.64.06 – albano@sanpiox.it).

Lazio

ALBANO LAZIALE (Roma): Fraternità San Pio X – Via Trilussa, 45. Domenica ore 10.30 e 17.30 (per informazioni: 06.930.68.16 – albano@sanpiox.it).

ROMA: Cappella Santa Caterina da Siena – Via Urbana, 85. Domenica ore 11.00 (per informazioni: 06.930.68.16 – albano@sanpiox.it).

Campania

NAPOLI: Cappella dell’Immacolata – Vico S. Maria a Lanzati, 21. Domenica ore 11.00 (per informazioni: 06.930.68.16 – albano@sanpiox.it)

