PEZZO GROSSO: AIUTO! SALVIAMO IL SOLDATO DON MAZZI….!

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, Pezzo Grosso è tornato da un viaggio all’estero e si è rituffato nella lettura dei quotidiani. Non so se sia una cosa positiva; perché mi sembra che gli provochi reazioni di insofferenza. Certo, gli unici a beneficiarne siamo noi, che possiamo -amaramente – divertirci con la sua prosa graffiante…buona lettura, come al solito.

Caro dottor Tosatti, sul Corriere di oggi (ieri per chi legge, N.d.R.) a pagina 26 c’è un simpatico “delirante“ intervento di un vecchio (90 anni) sacerdote che ha cercato di far del bene a tanti giovani sfortunati: don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus.

Cerchiamo di recuperare lui, però questa volta, perché appare vicino ormai al delirio (cioè ad un convincimento errato e pericoloso).

Parto dalla conclusione dell’articolo per chiarire questa mia ”sentenza“.

Scrive donMazzi che <nei quattro Vangeli il mondo è cambiato partendo da Nazareth. Nel Vangelo di Francesco potrebbe partire partendo dall’Amazzonia>.

Vabbè, direte, don Mazzi è sempre stato più un mancato attore da spettacoli televisivi, che pastore di anime, per cui passiamo oltre. Va bene, obbedisco. Ignoriamo le altre considerazioni piuttosto deliranti in materia di fede ed andiamo a leggere una sua attualissima valutazione, di carattere politico, sul caso RUINI-SALVINI.

Ne parla,senza fare nomi, dopo una “sviolinata” a Bergoglio (che neppure Tornielli o Tarquinio avrebbero saputo inventare), che secondo lui finalmente sta dando concretezza al cristianesimo e pertanto viene perseguitato da noi falsi profeti.

E poi parte (riordino la frase un po’ mal strutturata, senza cambiare nulla) spiegando:…<…per un prete come me (è intollerabile) leggere che un cardinale (RUINI) confonda furbescamente i confronti politici con le simpatie partitiche e che trasformi l’esibizione della corona del rosario in sensibilità religiosa mentre di solito (la corona del Santo Rosario) la vediamo tra le scollature delle donne. (Queste cose ) non possono non mandarmi fuori di testa…ecc. Voglio chiudere dicendo che son felice di piangere (?) e di “lottare” (?) con papa Francesco …ecc.>.

Se il lettore avesse la pazienza (che io ho avuto) di sorbirsi anche i deliri iniziali di questo “importantissimo” articolo che il Corriere ha voluto consacrare su sei (6) colonne, all’inizio leggerebbe anche che, secondo don Mazzi, per secoli noi italiani soprattutto, sedotti dalle “cupole romane”, non siamo stati gente di fede, ma di cerimonie, di sacramenti (!) … amanti delle processioni, delle centinaia di madonnine apparse nei modi più vari.

Questo tempo è finito, dice il nostro beato Mazzi, perché l’arrivo in massa di (attenti!) “pellegrini seguaci di altre religioni”, cambierà radicalmente il modo di vivere nostro nella nostra “ italietta“.

Concludo con una esortazione di pensiero politicamente scorretto: Ruini- Salvini, salvate la nostra “italietta”! e la nostra “chiesetta”. Amen

PG

Ma ieri sera ho visto che mons. Galantino, ex Segretario Generale della Cei, si è espresso sull’invito al dialogo fatto da Ruini. Ecco le sue parole: “Abbiamo tante cose da pensare nella Chiesa, anche tanti problemi, e lo sport ‘con Ruini-contro Ruini’ non mi interessa, dichiarare che cosa penso non serve a nessuno”. Lo ha detto il Presidente Apsa, mons. Nunzio Galantino, a Tv2000 parlando dell’apertura dell’ex Presidente Cei al dialogo con Matteo Salvini. “Ma se dialogo vuol dire rimettere in piedi vecchi collatelarismi io con questo tipo di dialogo non voglio avere a che fare, non porta da nessuna parte e anche il cardinale Ruini lo sa”. “Andare a trovare il vincitore di turno non mi interessa”, ha rimarcato Galantino. Ora sentire queste parole da chi andava a cena con Monica Cirinnà quando era in ballo la legge sui matrimoni omosessuali, approvata nel silenzio della Conferenza Episcopale Italiana, in una stagione in cui sembrava che la CEI, come ora, fosse l’Ufficio Affari Religiosi del Partito Democratico e altra sinistra varia, è stupefacente. Questi chierici non hanno pudore di nulla.

