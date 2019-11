STILUM CURIAE HA COMPIUTO TRE ANNI. E TOCCA QUOTA DODICI MILIONI…..

Marco Tosatti

Carissimi Stilum Curiali, facciamo tutti insieme gli auguri a Stilum Curiae, che ha compiuto tre anni. E, nello stesso tempo ha totalizzato oltre dodici milioni di visualizzazioni. Avremmo dovuto stappare prima il prosecco, (in realtà quota dodici milioni l’abbiamo raggiunta una settimana fa) ma sono stati giorni molto intensi, come sapete, visto che li abbiamo vissuti insieme, e non ho avuto il tempo materiale per fermarmi, fare mente locale, e scrivere il solito “ordine di servizio” a tutti noi. Mi piacerebbe citare l’Enrico V, e dire: “Noi pochi, noi felici pochi, noi banda di fratelli…” ma sarebbe vero solo per l’ultima parte; perché pochi non siamo, anzi sempre di più, come vi dirò fra un secondo, e quanto a felici…beh insomma, c’è ben poco da esserlo, no?

A oggi dunque le visualizzazioni sono stata dodici milioni 232mila 464, al momento in cui scrivo; e i commenti moderati – tenetevi! – 78mila e spiccioli…

La media giornaliera per l’anno in corso è sopra le sedicimila unità (ma attenti: a ottobre, per esempio, siamo stati sopra le 25mila…) e in particolare gli ultimi dieci giorni, come potrete vedere dal grafico, hanno visto punte e medie molto alte, dalle trenta alle quarantamila unità.

E un dato che mi sembra particolarmente interessante lo trovate in un altro grafico. Anche se naturalmente Stilum Curiae è rivolto soprattutto a un pubblico nazionale, Stati Unti, Francia, Spagna, Unione Europea, Brasile, Germania e molti altri Paesi sono presenti con cifre rappresentative. Questo ci conforta, e ci fa capire che lo sforzo che stiamo compiendo di offrire non sempre ma di tanto in tanto una traduzione in altre lingue, in particolare in inglese, viene ricompensato

Nei prossimi giorni dovrebbe finalmente arrivare in porto un restyling del sito, concordato con l’agenzia di professionisti che ci segue ormai da più di un anno; e così Stilum Curiae dovrebbe diventare più lineare, agevole nella lettura e nella consultazione.

Per natura non amiamo (ci vergogniamo un po’) a girare con il cappello in mano; ma naturalmente in questa ottica gli aiuti sono benvenuti. E vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro (con quasi tutti l’abbiamo fatto di persona; per alcuni non è stato possibile) che hanno contribuito al nostro lavoro. Che è cresciuto, naturalmente; se prima in genere pubblicavamo solo un post al giorno, adesso è raro che non siano due o tre…e come può vedere chi commenta, la presenza in moderazione scatta molto presto la mattina, e cede solo al sonno la sera.

Ecco, ora vedete che il vostro, nostro, Stilum Curiae ha un senso, specialmente in questa stagione così tempestosa, e piena di censure, menzogne e viltà. Nella Chiesa e fuori.

Deo adiuvante, cercheremo di continuare, contro venti e maree.

