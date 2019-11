PEZZO GROSSO, SALVINI, REPUBBLICA E LA REDUCTIO AD MUSSOLINUM…

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, la giornata è quasi finita, lo so, ma Pezzo Grosso ha interrotto il silenzio che durava ormai da parecchio tempo per mandarci una riflessione sul giornalismo di Repubblica. Un quotidiano, lo dobbiamo confessare, che scorriamo con grande velocità, così come scorriamo rapidamente quella che ne è diventata un’imitazione in tono minore, La Stampa. Che però si occupa molto di più di animali di Repubblica; il che è sicuramente positivo. Il mio stupore è come ancora la maggior parte dei quotidiani trovi chi li compra, e alcuni quotidiani in particolare, visto il grado di faziosità e affidabilità…ma lasciamo stare questo discorso triste, e ridiamo delle scoperte di Pezzo Grosso.

§§§

Caro Tosatti, ho il timore che possa esserle sfuggita una piccola perla su Repubblica di oggi. Non condividerla con i sui lettori sarebbe egoismo, mancanza di misericordia, ma soprattutto di solidarietà intellettuale informativa.

Così vi fornisco subito la “perla”. A pag.10 di Repubblica dicevo, c’è un articoletto di un terzo di colonna che titola: <Il Papa benedice …>. Oddio! Il Papa benedice? Finalmente! No, il titolo prosegue così: Il Papa benedice l’intesa sui braccianti del ghetto di Foggia.

In realtà il Papa si limita a ringraziare il comune e la diocesi di San Severo per aver consentito alle Parrocchie di dare domiciliazione ai senza dimora, migranti e non, per aiutarli ad ottenere i documenti di identità e residenza utili a lavorare regolarmente e non farsi sfruttare.

A questo servono ormai le parrocchie cari miei. Ormai solo a questo. Vabbè, andiamo avanti, che magari ci facciamo quattro risate con un pezzo antisalvini, al peperoncino gesuitico di Antonio Spadaro.

Sempre su Repubblica a pag. 24, trovo un articolo di Luca Bottura: <Quello che Salvini non dice>. Sempre, Oddio!, cosa sarà mai ciò che Salvini non dice? Parla fin troppo! Ma più che un articolo, si tratta di una vera lezione di lirica giornalistica, tipica di Repubblica quando si accanisce su qualche prescelto.

Sentite che dice di Salvini: < Pesca nella retorica da bivacco di manipoli>.

Ah! bellissimo! Probabilmente voleva riferirsi alla retorica autoritaria mussoliniana del cosiddetto “discorso del bivacco”, declamato da Mussolini nel 1922, lo ricordo: “Potevo fare di quest’aula sorda e grigia un bivacco di manipoli. Potevo sprangare il Parlamento e costruire un governo esclusivamente di fascisti. Potevo, ma non ho, in questo primo tempo, voluto”.

Invece il povero Salvini (riferendosi alla Commissione Segre) ha solo detto: <Se io sono fascista, omofobo, razzista, antisemita, lo è il 34%degli italiani…>.

L’articolista di Repubblica ama Salvini, lo ama come un fratello, come Caino amava Abele. Si capisce che vuole esaltarlo a tutti i costi da come ha iniziato il medesimo articolo dicendo che Salvini: “disprezza il popolo. Lo considera una pletora di minus habens cui rifilare una comunicazione da analfabeta. Fosse chic, sarebbe lui il vero radical chic. Invece sceglie il tinello fantozziano, cibo scadente, felpa sgualcita…”.

Alessandro Manzoni avrebbe certo voluto lui scrivere questo, riferendosi a don Rodrigo nei Promessi Sposi. Ma non poteva istruirsi leggendo Repubblica o i libri di Antonio Spadaro…Alessandro Manzoni leggeva invece ogni riga scritta da un altro Antonio, il Beato Antonio Rosmini. Il quale gli aveva fatto apprendere il ruolo della Divina Provvidenza. Quella cui sembra non affidarsi sufficientemente il nostro povero Salvini.

§§§

Categoria: Pezzo Grosso

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482