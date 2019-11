RVC RACCONTA CHI È DAVVERO AUSTEN IVEREIGH, GRAN CONSIGLIORI DEL PAPA…

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, Romana Vulneratus Curia ha letto l’articolo che abbiamo tradotto dal sito di Eccles is saved, crediamo che abbia riso, e poi ha preso carta e penna – anzi computer e tastiera – e ci ha regalato questo ritratto tridimensionale del personaggio principale, cioè Austen Ivereigh. RVC lo conosce molto bene, e credo che abbiano avuto contatti anche frequenti per diversi anni, quando RVC cercava di raddrizzare il pencolante edificio della Chiesa…buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, vorrei aiutare I suoi lettori a capire meglio chi è Austen Ivereigh, cosa è il REFRAMING di Austen Ivereigh, ed il ruolo da lui svolto realmente.

Mi creda è più rilevante di quanto non si sappia.

Austen Ivereigh non è semplicemente un Tornielli anglosassone, come si pensa.

Partiamo dalla sua creatura: CATHOLIC VOICES, il cui obiettivo strategico è insegnare a comunicare la fede e il messaggio cristiano, partendo dal presupposto che la cultura occidentale contemporanea lo impedisce.

Essa non permette di fatto di essere ascoltati quando si parla di Dio, di Chiesa ecc. Catholic Voices pretende pertanto di insegnare il metodo per fare evangelizzazione nel XXI secolo, grazie al REFRAMING (letteralmente ‘frame’ significa cornice, reframing significherebbe cambiare la cornice) che di fatto significa riformulare l’interpretazione di un problema, soprattutto per modificare un’interpretazione irrazionale o malevola, traducendola in una valutazione positiva.

Ecco, Catholic Voices vende questo prodotto.

Chissà i domenicani, che come mestiere dovrebbero far questo da ben otto secoli, come vedranno in Austen un competitore!

Infatti Austen ha piuttosto come clienti i gesuiti.

Anzi forse un solo cliente: Papa Bergoglio.

Infatti lo “zampino” di Austen si trova (lo fa capire lui stesso ) nella prima Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium dove Bergoglio parla della <necessità di credibilità, di una apologetica originale che aiuti a creare le disposizioni per cui il Vangelo sia ascoltato da tutti>.

Ed Austen a questo punto dichiara pubblicamente che Francesco è il grande esempio del rinnovato approccio che il Sinodo sulla nuova evangelizzazione richiedeva.

Come esempio di questa santa ed illuminata capacità di toccare i cuori e le menti di chi è distante dalla chiesa per riportarli alla fede in Cristo, Austen porta la famosa frase di Francesco, apparentemente da lui suggerita, (luglio 2013): <Chi sono io per giudicare?>. Queste parole fecero il giro del mondo “causando gioia e turbamento”.

Mi venne da pensare che Austen vedeva già in Bergoglio il segno di contraddizione di Cristo “Egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, come segno di contraddizione! Anche a te una spada trapasserà l’anima. (Luca 2,34-35)”.

Infatti da allora le conversioni di chi era lontano dalla chiesa sono cresciute esponenzialmente e così le vocazioni sacerdotali!…

Bene, non posso esporre l’analisi del pensiero cattolico o pagano di Austen Ivereigh, posso tentare solo una valutazione sintetica. Credo ci siano almeno tre Austen.

Il primo è un professionista che ha insegnato il reframing a Papa Bergoglio, quello che gli ha spiegato che doveva esordire dicendo “Buonasera!”. Non con la solita, scontata e logora benedizione apostolica o il – Sia lodato Gesù Cristo! – che era il motto, fra l’altro, di Radio Vaticana quando c’erano i gesuiti…Ma se andiamo ai risultati reali di questo reframing di Catholic Voices, in sei anni di pontificato, dobbiamo decretare il fallimento del progetto, quello dichiarato, di Austen.

Il secondo Austen è un sottoccupato (tipo Tornielli) alla ricerca di un impiego remunerativo, e lo cerca solo giustificando ed osannando il Papa qualsiasi sciocchezza dica o faccia.

Il terzo Austen è probabilmente quello che viene sottinteso da Eccles: un “pagano” travestito da candido cattolico che è riuscito, quale consigliere del Papa, a fargli confondere l’animo e il pensiero sia di chi era lontano dalla fede, sia di chi già la fede la possedeva e la vede oggi vacillare perché non riconosce in Bergoglio il Pastore di anime.

Si dice che sia stato Austen a suggerire al Papa un altra famosa espressione, parlando di presenza femminile nella chiesa: “ La Chiesa è donna…è LA Chiesa, non IL Chiesa…“. Geniale! Applausi!!

§§§

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Romana Vulneratus Curia

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482