ECCLES E AUSTEN FONDANO PAGAN VOICES. IL PAPA NON È ANCORA MEMBRO CONFERMATO, PERÒ.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ormai dovrebbe essere chiaro a tutti (anche a quelli che capiscono in fretta, ma a cui bisogna spiegare un po’ a lungo, come TrollRastello) che chi scrive ha una passione sconfinata per l’umorismo in generale, e per l’umorismo anglosassone in particolare. E ha una grande simpatia, anche se non ne conosce personalmente l’autore, per un sito, Eccles is saved, che consigliamo vivamente a chi legge l’inglese. E perciò non possiamo trattenerci dal tradurre e offrire alla lettura il più recente articolo di Eccles. Eccles prende di mira Austen Ivereigh, uno dei più accaniti corifanti (da corifeo e sicofante, neologismo di SC, N.d.R.) anglofoni della Bergoglio Press Gang che si è distinto nelle ultime settimane alla battaglia della Pachamama, o delle Splashamama, come altri scrivono. Ivereigh è co-fondatore di Catholic Voices, un’iniziativa ottima nata nel 2010 in UK, e da lì diffusa in altri Paesi, per contrastare stereotipi e cattiva informazione relativi alla Chiesa cattolica. Da qui lo spunto per Eccles…Buona lettura.

Benvenuti a Pagan Voices!

Il mio caro amico Austen Ivereigh ed io abbiamo deciso di avviare una nuova organizzazione, Pagan Voices. Lo scopo del nostro team sarà quello di migliorare la rappresentazione della Chiesa Pagana nei media, soprattutto nei programmi di notizie e nei dibattiti. Aspettatevi di vederci in molti programmi radiofonici e televisivi in ​​futuro, dove siamo sicuri di fare una grande impressione sia sui vescovi che sulle emittenti. La decisione di creare la nostra organizzazione è una risposta diretta alla cattiva pubblicità che il recente Sinodo di Pachamama ha ricevuto sui media cattolici – molte persone lo etichettano come “pagano” senza comprendere appieno il nutrimento spirituale ottenibile dalle credenze pagane. Austen e io ci incontriamo regolarmente per recitare preghiere alla grande Dea della Madre Terra, baciare il suolo e parlare agli alberi. Oggi il mio collega ha ricevuto un’offerta di £ 10 milioni da un nigeriano che vuole prendere in prestito il suo conto bancario. Se ciò non dimostra che Pachamama risponde alle nostre preghiere, allora sono solo un inutile pezzo di legno alla deriva lungo il Tevere!

Finora non abbiamo ancora ricevuto una risposta da papa Francesco alla nostra richiesta di diventare sponsor di Pagan Voics. Sebbene fosse presente quando Nostra Signora la Pachamama è stata onorata, temiamo che possa usare la stessa scusa che ha fatto Jeremy Corbyn quando è stato visto partecipare a una cerimonia di deposizione di una corona per i terroristi: “Ero presente, ma non credo che in realtà fossi coinvolto.”

(Papa Francesco non è ancora un membro pienamente confermato della nostra Chiesa).

Tuttavia, Austen ha già iniziato a lavorare al terzo e ultimo volume della sua trilogia su Papa Francesco, “Papa Francesco, il grande pagano”, che dovrebbe uscire in tempo per Natale 2020.

È proprio così. Se qualcuno vuole diventare un portavoce di “Voci Pagane”, contatti Austen e lui vi includerà nelle sue lezioni, dove imparerete a parlare con una profonda voce mistica, e a diffondere tutti gli slogan standard su Madre Natura, Laudato Si ‘, e la Grande Dea della Terra Incinta che darà alla luce il nuovo Redentore (o almeno così mi dice Austen).

