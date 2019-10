PACHAMAMA: CI SCRIVONO DAL PERÙ (CON VIDEO…), È IDOLATRIA. PUNTO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ci permettiamo una piccola coda sulla Pachamama e sui rituali paganeggianti che si sono svolti nei giardini vaticani e in Santa Maria in Traspontina nei giorni passati. E che hanno avuto un’eco anche in Italia, con il libretto della CEI di cui abbiamo parlato ieri e con una preghiera in una chiesa di Verona.

Ma cominciamo con quello che ci ha scritto una lettrice peruviana di Stilum Curiae, che è davvero molto interessante. Ecco quello che scrive Marisol:

§§§

Signore Tosatti, sono peruviana e conosco molto bene la tradizione della pachamama, ma era sempre considerata un rito pagano, porque nel época del incas facevano sacrifici umani per colmare la furia della terra, qui collego un video che ho trovato da 6 anni fa purtroppo in spagnolo dove chiaramente spiega le nostre tradizione serrana (della montagna) e non amazónica come dicono, Chiarisco que è nostra tradizione culturale e non deve c’entrare nulla con la nostra fede cattolica, abbiamo un solo Salvatore che è Cristo e una sola Madonna, diciamo hanno inventado una cosa nuova mai vista, una cosa peligrosa e pagana.

Il video è in spagnolo, ma molto comprensibile.

Ofrenda a la pachamama

Continuiamo con le reazioni alla preghiera alla Pachamama nella chiesa di Verona. Scrive il giornale locale:

“In una chiesa di Verona, nella parrocchia Sacro Cuore di Gesù, quartiere Pindemonte, zona Ponte Crencano, è stata al centro di una preghiera in una veglia dedicata alle missioni del mondo. Il soggetto è sempre lo stesso Pachamama, antica divinità inca (il nome, letteralmente, significa Madre Terra: è la sposa di Inti, dio del sole). Nell’intenzione dei sacerdoti che avevano esposto le statuette, una forma di spiritualità. Per altri, un culto pagano, che dunque non c’entra nulla con il Cristianesimo.Nel corso della veglia, che si è celebrata venerdì, nella chiesa veronese, non c’erano statue. In compenso, è stata letta la seguente preghiera: «Pachamama di questi luoghi, bevi e mangia a volontà quest’offerta, affinché sia fruttuosa questa terra».

Seguono altri versi in cui si chiede, sempre a Pachamama che «i buoi camminino bene», che il «gelo non distrugga la semente»: il tutto si conclude con l’invocazione «Sii propizia, sii propizia». Abbastanza da lasciar interdetti alcuni fedeli. Fatto sta che tra sabato e ieri, la parrocchia è stata bersagliate di telefonate. Diverse mail sono arrivate anche in Curia, chiedendo spiegazioni al vescovo Giuseppe Zenti. Tra i presenti alla cerimonia, anche l’ex candidato sindaco per il Popolo della Famiglia (e già presidente della Seconda circoscrizione) Filippo Grigolini. Anche lui ha segnalato la cosa in vescovado. «Hanno fatto pregare giovani e adulti con un’invocazione pagana – ha denunciato con un post su Facebook- magari sono gli stessi che se chiedi la benedizione della casa ti danno del superstizioso». «Non intendo fare polemica – precisa comunque Grigolini una volta contattato al telefono – ma come cristiano che è stato battezzato, comunicato e che si è perfino sposato in quella chiesa sono rimasto perplesso: ho chiesto al vescovo un chiarimento e spero di averlo nella forma che lui ritiene più opportuna, pubblicamente o privatamente». Alle richieste di alcuni fedeli, la parrocchia, retta da don Claudio Castellani, ha risposto che si trattava di un modo di «pregare Dio», quello dell’Antico e del Nuovo Testamento, naturalmente. Non tutti, però, si sono detti soddisfatti della spiegazione”.

§§§

E hanno ben ragione…

Infine parliamo ancora brevemente di quello che è accaduto in Vaticano domenica scorsa. Secondo kath.net l’assenza delle statuette tuffate nel Tevere e miracolosamente salvate dalle acque – secondo la versione ufficiale, su cui però c’è chi ha dubbi – non erano presenti (come peraltro il Priapo amazzonico…) dalla basilica di San Pietro durante la messa perché diversi padri sinodali avrebbero minacciato di non boicottare la cerimonia, se ci fossero state le Pachamama. Secondo alcuni – Regina magazine – in realtà sarebbero stati giocati d’astuzia: non c’erano le statuette, ma la ciotola di terra portata all’offertorio avrebbe avuto lo stesso significato.

E infine, è divertente notare che Austen Ivereigh, uno dei più eccellenti corifanti (da corista e sicofante, neologismo di Stilum Curiae) anglofoni della Bergoglio Press Gang ha inserito nel suo profilo twitter la nuova divinità venerata da alcuni neo-cattolici.

