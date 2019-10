UN SACERDOTE NEGA LA COMUNIONE A BIDEN PER LA SUA POSIZIONE SULL’ABORTO.

Marco Tosatti

Un sacerdote coerente con l’insegnamento della Chiesa domenica scorsa si è rifiutato di dare la comunione al politico democratico Joe Biden, candidato alla nomination per le prossime presidenziali, a causa delle sue posizioni pubbliche e il suo ruolo politico nel campo dell’aborto. Il fatto sarebbe accaduto in una chiesa cattolica della Carolina del Sud durante il fine settimana.

Biden, che si dichiara cattolico, si è fermato domenica alla Chiesa cattolica di Sant’Antonio a Florence, ma gli è stata negata la Santa Comunione dal Rev. Robert E. Morey, secondo quanto riporta il quotidiano locale South Carolina Morning News.

“Purtroppo, domenica scorsa, ho dovuto rifiutare la Santa Comunione all’ex vicepresidente Joe Biden”, ha detto Morey al giornale in una nota.

“La Santa Comunione significa che siamo uno con Dio, l’altro e la Chiesa. Le nostre azioni dovrebbero riflettere questo. Ogni personaggio pubblico che sostiene l’aborto si colloca al di fuori dell’insegnamento della Chiesa”.

“Terrò il signor Biden nelle mie preghiere”, ha detto Morey nella dichiarazione.

Dallo staff di Biden non è giunto nessun commento, alla richiesta di chiarimenti avanzata lunedì sera.

Biden quest’anno ha annunciato la sua opposizione all’emendamento Hyde, un divieto di finanziamento federale per l’aborto.

Biden ha dichiarato di essere contrario all’emendamento Hyde a giugno, dopo che nel partito democratico c’era stata molta discussione sulla sua precedente dichiarazione a sostengo dell’emendamento.

Negli Stati Uniti evidentemente ci sono sacerdoti e vescovi che pensano che la coerenza sia un valore, per chi dichiara di essere cattolico. In Italia, anche ora, ci sono politici al governo (per esempio la titolare del dicastero della Famiglia) che propongono atti contrari al magistero della Chiesa in tema di vita e famiglia e non si è conoscenza di gesti seri e coraggiosi come quello compiuto dal sacerdote americano.

