LIMA, CATTEDRALE, IN PROCESSIONE PREGANDO LA PACHAMAMA. UN ECZEMA.

Marco Tosatti

Il culto della Pachamama si sta spargendo come un eczema all’interno della Chiesa cattolica. Qualche giorno fa un’amica ci aveva mandato il foglietto della preghiera pronunciata a Verona.

Poi c’è stata in un altro luogo dell’Italia il testo ben preparato e impaginato.

Delle Pachamama romane avete letto e sentito a volontà…E uno dei maggiori esponenti dei coricanti (corifei e sicofanti, N.d.R.) cercava di giustificare le prostrazioni così:

“Nessuno si è inchinato a statue idolatriche. Erano dei cattolici amazzonici che pregavano la Madre Terra. Le statuette la canoa ecc. erano là perché sono simboli della loro cultura”.

E non senza logica il suo interlocutore gli ha fatto notare che pregare la Madre Terra è esattamente quello che possono fare pagani e idolatri, non dei cattolici…

§§§

Ma adesso ci mandano da Lima un video, in cui si vede come nella cattedrale si cammini processionalmente invocando la Pachamama. “Madre mia, pachamama”. Ma no, tranquilli, non ci sono intenzioni idolatriche.

§§§

Quello che stupisce è che poi esistano persone – non faccio nomi, ma i frequentatori di questo blog possono capire facilmente – così supide, o così faziose, da affermare che la colpa del disagio e della confusione è di coloro che ne parlano, e non dei responsabili e della gerarchia che non mette un punto fermo a questi gesti, parole e opere che confondono e feriscono la fede dei piccoli.

