IL SINODO, IL VOTO IN UMBRIA E LA DEMONIZZAZIONE. SINGOLARI PARALLELISMI.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, potrete pensare – liberi di farlo, ovviamente – che si tratta di riflessioni a ruota libera. Ma le recenti elezioni in Umbria, e le reazioni che hanno provocato in non pochi protagonisti della parte perdente – soprattutto la sinistra – e la chiusura del Sinodo sull’Amazzonia, e le reazioni da parte di alcuni, sono interessanti, perché evidenziano un animus e una mentalità stranamente similari.

Se il centrodestra, contro venti e maree e televisioni e giornali e insulti ha travolto quella che era da mezzo secolo una regione rossa la colpa, per molti a sinistra, è degli umbri. Su twitter ho letto cose irripetibili; altri, a livello più alto, si sono tenuti maggiormente, ma comunque gli elettori non hanno capito la bontà del lavoro del governo (ma non era un’elezione locale, per i perdenti, alla vigilia?) si sono lasciati incantare, o ammaliare dai richiami alla paura, hanno votato con la pancia…eccetera. Fra poco oltre agli anziani ci sarà chi lancia l’idea (appoggiato da qualche élitista de sinistra) di togliere il voto agli umbri. Tanto, agli italiani, ci ha già pensato a sottrarlo quello che in teoria da Montecavallo dovrebbe essere – è pagato per questo – il custode della sovranità popolare, non di quella palazzesca e truffaldina, e invece…ma lasciamo perdere.

Comunque la colpa è del popolo bue e becero che non ha votato come sarebbe stato giusto…

E invece al Sinodo? Abbiamo visto – l’ho scritto qualche giorno fa – che anche in una situazione di manipolazione altissima, su alcuni temi c’è stata nonostante tutto una resistenza, che ha portato a un risultato parziale (per gli “iperprogressisti”) sui viri probati, e a una dilazione in tema di diaconato femminile. Anche se come al solito dobbiamo temere il giochino delle tre carte dal detentore del mazzo.

Che però non ha nascosto il suo disappunto. La sera stessa di sabato, dicendo: <Questo anche perché “c’è sempre un gruppo di cristiani, di élite, ai quali piace porre come se fosse universale questo tipo di diagnosi, molto piccola, questo tipo di risoluzioni più disciplinari”. “No – dichiara con forza il Pontefice – abbiamo vinto tutti con la diagnosi fatta e noi continuiamo ad andare avanti nelle questioni pastorali e interecclesiastiche”. Queste élite, oggi, “soprattutto cattolica”, lamenta Papa Francesco “tiene alle cosette e si dimentica del grande”. “Perché – e cita Peguy – non hanno il coraggio di impegnarsi nelle opzioni dell’uomo e nelle soluzioni di vita dell’uomo, si credono di lottare per Dio. Perché non amano nessuno, credono di amare Dio”>.

E il giorno dopo nell’omelia della messa, attacca chi “sta nel tempio di Dio, ma pratica la religione dell’io”. Il pontefice ha dichiarato di vedere in questa categoria “tanti gruppi illustri di cristiani, cattolici” che “vanno su questa strada”. “Traboccante della propria sicurezza, della propria capacità di osservare i comandamenti, dei propri meriti e delle proprie virtù” e dunque “centrato solo su di sé”, ma “senza amore”: “Quante presunte superiorità, che si tramutano in oppressioni e sfruttamenti, anche oggi”.

Non è la prima volta che il Pontefice del “chi sono io per giudicare” si scaglia contro i cattolici che non sentono e pensano esattamente come lui.

Ma qui scatta il secondo momento di parallelismo con la nostra vita politica. La sinistra non ha fatto altro, da anni, che accusare Salvini e Meloni di tutte le nefandezze ideologiche possibili: fascisti, razzisti, amici di Casapound (che è peraltro una formazione politica accettata nel panorama costiuzionale), seminatori di odio, con aspirazioni dittatoriali, e chi più ne ha più ne metta. E anche la Chiesa, a cominciare dai gesuiti di Civiltà Cattolica, per non parlare di Sorge, sj e per finire alla Cei e ad Avvenire hanno gioiosamente partecipato al linciaggio.

Con l’evidente risultato di portare le loro vittime a una serie di vittorie elettorali continue; e al miracolo, in Umbria, di far tornare ai seggi chi da anni non ci andava.

Sbaglieremo, ma ci sembra che sia lo stesso meccanismo praticato dal Pontefice regnante. In un’altra occasione (ma era due anni fa!) abbiamo elencato la lista degli insulti rivolti dal Pontefice ai cattolici. Non l’abbiamo più aggiornata, ma è sicuramente molto più lunga. E probabilmente questo comportamento (e altri ben peggiori) ha lo stesso successo della demonizzazione messa in atto dalla sinistra verso Salvini e Meloni. Il problema per noi cattolici è che se in Italia possiamo sperare di votare, nella Chiesa no. Il Pontefice è più fortunato di Zingaretti, Di Maio, e del Giuseppi di Villa Nazareth, coinvolto negli affari londinesi dei suoi amici della Segreteria di Stato. Ma molti cattolici, e non di élite, fanno come gli elettori umbri.

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482