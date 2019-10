SCHÖNBORN VUOLE SALVARE IL MONDO. PG GLI CHIEDE DI SALVARE LE ANIME.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il cardinale arcivescovo di Vienna, Christoph Schönborn ha rilasciato al Corriere della Sera un’intervista di piglio molto ecologico. La potete leggere a questo link. Pezzo Grosso, che come sapete è molto attento su questa materia, ci ha inviato un suo commento. Da cui il porporato viennese, prima ratzinger iano di ferro e ora bergoglista turbo non esce benissimo…ma forse se lo merita, ed è anche poco, visto le acque in cui affonda la Chiesa austriaca, e quella della capitale in particolare. Buona lettura.

§§§

Caro dottor Tosatti, sul Corriere di oggi (ieri per chi legge, N.d.R.) è apparsa una intervista al domenicano card. Chris Schönborn arcivescovo di Vienna, dal titolo “Conversione ecologia per salvare il mondo“. All’inizio il porporato cita il “grande” climatologo Schellnhuber che ha detto al Sinodo: “L’evidenza scientifica è che la distruzione della foresta amazzonica è la distruzione del mondo!”.

Mon Dieu!

Potrebbe dimostrarlo davvero scientificamente?

Mi è venuto da ridere, ma sono andato avanti.

Vediamo ora che dice il nostro amico Schönborn, grande ratzingeriano ai tempi di Benedetto e bergogliano il giorno dopo il conclave di marzo 2013, pertanto esperto massimo di “conversioni”, immediate.

In sintesi dice che l’uomo da solo non ha la forza per evitare la distruzione del pianeta.

E allora? mi son chiesto. Schönborn comincia dando la formula di Papa Francesco, per riuscire nell’alto compito: <la conversione ecologica, culturale, sociale, pastorale…>.

Poi deve aver avuto un raptus, e ha aggiunto qualcosa di suo, non di Bergoglio, spiegando cosa è la quarta conversione (quella pastorale. Immaginavo si riferisse alla prassi). Schõnborn spiega che questa conversione è <al senso di Cristo, alla Sua Croce e Resurrezione> e spiega che senza questa non avremo la forza di cambiare vita.

Bene, mi son detto, adesso quindi ha smentito il Sinodo stesso e Bergoglio e sta scatenando un conflitto mondiale post Sinodo Amazzonico.

Smentisce il Sinodo, che si fonda sullo slogan: <PER UNA CHIESA DAL VOLTO AMZAZZONICO>; attenzione non: <PER UN’AMAZZONIA DAL VOLTO CATTOLICO> (qui va a finire caro Chris, che lei fa arrabbiare qualcuno vicino al Papa…).

Smentisce Bergoglio che, di fatto, dice che non si deve convertire nessuno; anzi che la chiesa deve uscire, non insegnare, ma ascoltare e imparare.

Poi mi son chiesto: chissà a quale senso di Cristo, Croce e Resurrezione, avrà mai pensato Schõnborn?

Lo chiedo perché la teologia di Bergoglio, assimilata da quella di Kasper, a sua volta assimilata da Karl Rahner, spiega che i dogmi e la dottrina evolvono nel tempo secondo la realtà e persino la Genesi va reinterpretata.

Poi siccome siam tutti salvi per natura umana, i Sacramenti sono inutili. Non vado oltre commentando la “battuta” fatta a Scalfari sulla natura umana di Cristo.

Ma la domanda che farei a Schõnborn è la seguente: – Se da soli non riusciremo mai a frenare la distruzione del pianeta e dobbiamo convertirci (anche) a Cristo, ora che cosa pensa di fare?

Convertire Greta? Trump, Clinton, Macron, XI Jinping?

Lo ha detto lei, caro Cardinale, chiaramente: dobbiamo (anche) convertirci a Cristo per salvare il pianeta!

Provi ora a dirlo, per esempio, a Jeffrey Sachs davanti a Bergoglio!

Ma vuole far scoppiare una nuova guerra di religione, caro card. Schõnborn!

Concludo questa analisi ironica di una intervista completamente squilibrata (troppa birra bianca viennese?), ricordando la citazione che il cardinale Schõnborn fa di una frase del profeta Geremia (VII sec. A.C.): <…andiamo dritti verso il disastro, convertitevi, cambiate vita, c’è ancora tempo!>.

E bravo Schõnborn!

Mi permetta di ricordare un altra dichiarazione di Geremia,23: “MALEDETTI I PASTORI CHE DISTRUGGONO E DISPERDONO LE PECORE…ecc. “.

Dopo queste parole i grandi sacerdoti lo imprigionarono.

PG

§§§

