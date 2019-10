RVC AL PAPA: LA VITA ETERNA È UNA “COSETTA”, E GRETA È “GRANDE”? SICURI?

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, questa domenica è speciale. Il Pontefice regnante ieri con il suo discorso è riuscito nell’intento di muovere all’indignazione non solo il serafico gestore di questo blog, che come sapete ha un carattere dolcissimo, ma anche Romana Vulneratus Curia. E in effetti, se dobbiamo dirla tutta, il fatto di essere maltrattati dal Pontefice regnante – ma non era quello del “chi sono io per giudicare? – tutte le volte che le ciambelle non gli riescono proprio col buco come vuole lui comincia a diventare fastidioso. E mi sembra che RVC sia vicino anche lui al punto di dirne quattro, papa o non papa….Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, son certo che stamattina ha visto il Corriere della Sera on line. L’articolo – Preti sposati…di G.G.Vecchi – dice :

“Il Papa non ha mancato di lanciare una frecciata alle «élite cattoliche» che andranno a cercare «le cosette e si dimenticheranno del grande». E ha concluso: «Mi sono ricordato di una frase in cui si dice che c’è gente che, siccome non ama nessuno, crede di amare Dio, e così perdono il contatto con le sfide che affronta l’uomo di oggi e si illudono di stare con Dio»”.

Mi son sentito prudere le mani ; la vita eterna è una “cosetta” e le manifestazioni di Greta sono ciò che è “grande”? Poiché io sono un cattolico, non amo nessuno? Come fa a saperlo? E credo di amare Dio? magari sì, non lo amo abbastanza, ma lotto per riuscirci, lotto per imitare Cristo. Lui, il Papa, ama invece tutti? Anche i cattolici? Sta con certezza con Dio? Anche alla chiesa di Santa Maria in Traspontina?

Ma l’ultima considerazione riportata da Vecchi (che manifestamente fa di tutto per dileggiare il Papa evidenziando le “cose strane” che dice) merita una riflessione, essendo un simbolo di questo pontificato.

Il Papa pensa che il cattolico tradizionalista creda a dogmi o dottrine che andavano bene nel periodo storico in cui furono volute dalla Chiesa, e furono pertanto incorporate nel magistero della stessa.

Ma la storia evolve, la realtà spiega cosa è la Verità.

Pertanto i tradizionalisti, sostenendo una realtà superata, non capiscono in quale epoca vivono e la sua realtà, perdono il contatto con le sfide di oggi e fanno il male dell’uomo. Ma lo fanno “illudendosi di stare con Dio”.

Forse interpreto in modo errato questo messaggio.

Devo intendere che la realtà, per quanto sia schifosa, è la verità da cui non posso prescindere e devo viverla?

Devo quindi anche intendere che invece di illudermi di stare con Dio, dovrei concretamente e realisticamente cercare di stare direttamente con il suo peggior nemico, satana?

Mamma mia, come sempre più capisco la verità della frase letta nel libro “Un mestiere del Diavolo” di Gotti Tedeschi e Gambi che dice che il riscaldamento globale è dovuto al numero eccessivo ed imprevisto di anime che vanno a bruciare all’inferno perché i preti insegnano una dottrina errata!

Suo RVC

§§§

