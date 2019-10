GUARESCHI EROE GLOBALE. UN CONVEGNO A BUSSETO, A NOVEMBRE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, è con particolare piacere personale che vi do notizia di un Convegno che si svolgerà fra meno di un mese a Busseto. Ve ne parlo ora perché Busseto per molti non è certo dietro l’angolo, e così chi avrebbe intenzione di essere presente può organizzarsi con calma. Mi ricordo he quando ero piccolo – ahimè molti anni fa – in casa vedevo libri di Giovannino Guareschi. E mi è stato raccontato che mio padre, che amava molto gli scrittori che sapessero far ridere e sorridere, si deliziava nella lettura del “Corrierino delle famiglie” di Guareschi; ed è una lettura gradevolissima anche oggi. Guareschi è lo scrittore italiano più tradotto al mondo. Anche se l’apparato della cultura marxista e marxisteggiante nel nostro sventurato Paese l’ha sempre sopportato con fastidio. Troppo disincantato, troppo umano, troppo poco irreggimentabile, troppo uomo.

§§§

Comunicato stampa Convegno Guareschi

Il 23 novembre 2019 alle ore 16:00 presso lo splendido e suggestivo Teatro Verdi di Busseto si svolgerà il convegno dal titolo: “Guareschi: Eroe globale. Quando Mondo Piccolo abbraccia Mondo grande.”:

Guareschi: un narratore, scrittore, giornalista e umorista capace di rappresentare trame di provincia,

costumi sociali di uno spaccato del mondo che è attuale in ogni tempo e in ogni luogo.

Il convegno ad ingresso gratuito, terzo appuntamento del Busseto Festival, vuole ricordare l’uomo come non catalogabile in etichette precostituite, uomo “autonomo” che della Verità ha fatto la propria guida non fermandosi mai alla superficie degli eventi.

Penna intelligente e acuta, che attraverso ironia e sarcasmo tagliente, spesso “mordace” porta in superficie vicende umane anche “scomode” del 900’.

Ne parleranno testimoni d’eccezione: l’Arcivescovo Emerito di Ferrara-Comacchio Sua Eccellenza Mons. Luigi Negri, il Presidente di Lazard Italia Carlo Salvatori e lo scrittore Paolo Gambi. Moderatori e ideatori del convegno Gessica Menichelli e Riccardo Gotti Tedeschi, con il patrocinio del Club dei Ventitré e del Ministero dei Beni Culturali.

La rassegna del “ Busseto Festival Guareschi” avrà inizio il 9 novembre e terminerà l’8 dicembre: è un progetto realizzato dal comune di Busseto in collaborazione con Ater , November Porc e il contributo di destinazione Turistica Emilia.

Il sindaco Giancarlo Contini felicemente orgoglioso del Festival dedicato a Guareschi ha più volte ribadito “l’importanza della rassegna non soltanto dal punto di vista culturale poiché il pubblico potrà conoscere il carattere e la poetica del Guareschi celebre in tutto il mondo attraverso mostre, convegni e proiezioni gratuitamente ma avrà modo di vivere anche i luoghi dal punto di vista turistico che hanno ispirato questo scrittore letto e tradotto in tutto il mondo.”

§§§

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: LIBRI

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482