OM: PER LA CHIESA IL RISCHIO È “SOSTITUZIONE DI RELIGIONE”, NON PERSECUZIONE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’Osservatore Marziano ha letto delle persecuzioni dei cristiani nel mondo, ma ha pessime notizie per noi. Leggete un po’…

Caro Tosatti, leggo su La Verità di oggi, a pag. 17 un articolo di Marco Guerra sul rapporto di – Aiuto alla Chiesa che soffre -: “ In tutto il mondo ci sono 300milioni di cristiani a rischio di persecuzione “. I nostri <servizi> ci confermano che è vero, ma temiamo che la vostra Chiesa non farà nulla per evitarlo; e questo per rispettare le altre culture, che hanno il diritto di non gradire i cristiani che fan proselitismo occulto pregando e andando a messa…

Ma il vostro problema è un altro. Nel vostro mondo oggi ci sono un miliardo e trecento milioni di cattolici a rischio di <sostituzione di religione>.

Lo hanno capito in pochi (tra questi i lettori del suo Stilum Curiae), ma la religione cattolica della tradizione, considerata improponibile nei tempi attuali, sta per esser sostituita da una religione neo-cattolico-bergogliana. Ecco la necessità di fare un appello di – AIUTO ALLA CHIESA CHE VIENE SOSTITUITA. –

Questa sostituzione avviene perché la tradizione è un errore enorme, essendo, secondo i capi del regime attuale, la dottrina cattolica una “costruzione nel tempo” fatta da interpretazioni spesso forzate (il peccato originale, l’incarnazione e resurrezione, la verginità della Madre di Dio, per fare qualche esempio. Mi fremono le mani a scriverlo e mi vengono brividi di indignazione solo a pensarlo…); e comunque in continua evoluzione.

Pertanto quello che era vero per Pio IX, restava vero nei tempi di Pio IX, ma oggi non è più vero.

Pertanto i tradizionalisti che ripropongono Pio IX sono dannosi e pericolosi e vanno perseguitati.

In pratica la nuova religione che è in corso di imposizione (anche grazie al Sinodo Amazzonico che viene proposto come simbolo solo Latino Americano, ma in realtà è la messa in pratica della teologia di Karl Rahner, Kasper e Bergoglio) è una religione cattolica in cui tutti siamo già salvi per natura.

Perciò non si deve fare evangelizzazione.

A che pro’ se siamo già tutti salvi?

Sa, caro Tosatti, perché Bergoglio ha affermato che lo scisma non lo preoccupa?

Perché lui è certo che la Chiesa sia il mondo, e chiunque può entrare e uscire.

Possono entrare pagani animisti panteisti idolatri o atei.

Possono uscire i tradizionalisti.

Chi non lo capisce, caro Tosatti, è solo perché è immaturo teologicamente, non avendo afferrato il senso di evoluzione del dogma.

Capisce allora adesso perché un miliardo e trecento milioni di cattolici sono a rischio “perdizione eterna”?

Altro che persecuzione!

OM

